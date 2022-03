Donovan Carrillo se retira del Mundial; aerolínea perdió sus patines

León.- Donovan Carrillo tenía una cita para competir hoy en el Mundial de Patinaje Artístico, pero después de haber esperado durante un par de días sus patines nunca llegaron. La estrella del patinaje, decidió cancelar su participación, de ella dependería el monto de su beca.

El joven había dicho previo al evento las expectativas de su participación. Compartió con ilusión que deseaba mejorar los resultados que obtuvo en las Olimpiadas de Invierno en Beijing, donde superó su marca con 79.9 puntos.

"Mi principal objetivo es mejorar el resultado de Beijing, en las prácticas se me ha dado muy bien. Estoy muy motivado y no hay límites", dijo en una charla con en vivo en la página de Instagram de los Juego Olímpicos.

Por fin llegó el día de su viaje a Francia , pero al no recibir sus patines la preocupación se comenzó a asomar. Donovan compartió su sentir en redes y comentó que a pesar de eso seguiría entrenando.

"Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud, señaló.

El día de ayer, el Comité Olímpico de México informó por medio de un tweet que sus patines ya estaban listos. La participación de Donovan se llevaría sin contratiempos a las 4:15am, tiempo de México, pero hoy por la mañana corrigieron la información. Los patines de Donovan nunca llegaron.

La Unión Internacional de Patinaje emitió un comunicado explicando que "Carrillo ha abandonado (la competencia) debido a motivos personales (...). El equipaje con sus patines no llegó a tiempo para la competición".

En su sitio web oficial, los Juegos Olímpicos señalaron que la aerolínea perdió su equipaje. El miércoles en la noche le dieron nuevos patines y cuchillas, per el deportista consideró que no eran suficientes. Los Juegos Olímpicos explican que las botas y las cuchillas son muy técnicas, lo que significa que, si un patinador no tiene su propio equipo, podría ser arriesgado patinar.

La beca de Donovan está en duda

Posterior a su participación en Beijing, Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) indicó que el monto de la beca de Carrillo dependería de sus resultados en el Mundial de Patinaje en Francia.

Donovan está recibiendo 30 mil pesos mensuales actualmente. La Conade consideraría la posibilidad de ascender el monto dependiendo de la mejoría en su desempeño.