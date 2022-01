Donovan Carrillo nuestro representante en los Olímpicos de Invierno Beijing 2022

León, Guanajuato.- Donovan Daniel Carrillo Suazo, actual campeón nacional de patinaje artístico participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, desde hace casi 30 años México vuelve a tener representantes en el patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno. La última vez fue en Albertville 1992 con la dupla de Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro.

Donovan Carrillo ha logrado hacerse de un nombre en la pista y será el abanderado de México en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se realizarán en Beijing, China el próximo 4 de febrero.

Donovan Carrillo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco. Actualmente vive en León, Guanajuato, ciudad donde entrena bajo la supervisión de Gregorio Núñez.

Su debut internacional junior fue en septiembre de 2013, en "ISU Joven Magnífico Prix (JGP)" que se realizó en la Ciudad de México.

Donovan Carrillo consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en abril de 2021 tras su participación en el Mundial de Estocolmo donde logró la puntuación necesaria para conseguir la plaza olímpica y ahora buscará subir al podio y poner el nombre de México en alto.

Carrillo Suazo es el único patinador de México que ejecuta los saltos triple Axel y cuádruple Salchow, los cuales le pueden dar buena cantidad de puntos si se realizan de manera limpia, sobre todo en el aterrizaje, debido al alto grado de dificultad.

Su debut está programado a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) del lunes 7 de febrero (9:30 horas del martes 8 de febrero, tiempo local de Beijing), de acuerdo con un comunicado de su equipo de prensa.

Participación de Donovan

En su competencia Donovan Carrillo presentará dos programas el programa corto y el programa largo. Cada uno arroja calificaciones, que se suman y se promedian para dar una calificación final.

El programa corto de Donovan será el lunes el 7 de febrero, cerca de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, y presentará una rutina con el tema "Black Magic Woman" de Carlos Santana.

Si logra posicionarse entre los mejores 24 del programa corto, Carrillo participaría en el programa largo el miércoles 9 de febrero, a las 19:30 horas, y el mix musical que usará será conformado por "Perhaps, perhaps, perhaps" de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; "Sway" de Dean Martin y "María" del puertoriqueño Ricky Martín.

Donovan se dio a conocer en el patinaje artístico nacional cuando incluyó música de Juan Gabriel, a meses de su fallecimiento, en sus rutinas de competencia y desde ese momento ha ganado popularidad y su carrera ha ido en ascenso tras su calificación al Mundial y posteriormente obtener su plaza en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se realizarán del 4 al 20 de febrero.

El resto de la delegación mexicana hasta el momento la conforman Jonathan Soto en Esquí de fondo, Sarah Schleper y Rodolfo Dickson, quienes participarán en es esquí alpino.

CM