¿Dónde hospedarse en la ciudad patrimonio de Guanajuato capital?

Guanajuato.- Guanajuato es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, ya sea por su historia, cultura o arte, ciudadanos de todo el mundo quieren obtener una probada de lo que es México a través de Guanajuato, si quieres unirte a ellos, aquí te enlistamos lugares donde puedes pasar la noche en la ciudad.

Hotel

La opción más popular y más segura para muchos es la más tradicional: dormir en un hotel. Los hoteles son una forma de hospedaje bien constituida ante la ley y con permiso del estado para operar.

Pros: En un hotel, el huésped recibe servicio de limpieza gratuito, atención de la empresa las 24 horas y a veces, dependiendo del tipo de reservación, puede incluir un desayuno. Entre los desayunos que se ofrecen con más frecuencia están el continental o buffet.

Contras: Los precios suelen ser muy altos y si el hotel está lejos del aeropuerto, central o lugar de interés, también se tiene que considerar el gasto de traslados.

Plataformas digitales

Una plataforma digital, como AirbnB, es una de las opciones de hospedaje que se han vuelto más recurridas en un corto tiempo, sobre todo entre jóvenes. Estas plataformas manejan sus reservaciones en línea mediante una aplicación o sitio web, ahí el huésped puede escribir la ubicación de la zona o ciudad donde desea pasar la noche y la app arrojará cientos de resultados.

Los alojamientos que ahí aparecen son casas particulares cuyos dueños ofrecen como hospedaje, pero ellos no viven ahí.

Pros: Así como existen cientos de opciones de estas plataformas, también se manejan distintos precios que van desde $500 (por solo un cuarto) la noche hasta $5,000 (por toda la casa o apartamento). El huésped puede escoger el alojamiento que le parezca más accesible. Otra ventaja es que se encuentran en todos lados, ya sea en el centro o en las zonas más modernizadas, el turista tiene muchas opciones de donde elegir.

Contras: Las plataformas digitales no siempre están reguladas por el gobierno, en el caso de Guanajuato este servicio fue regulado en 2019 para evitar la competencia desleal y reforzar las medidas de seguridad. El detalle con estas plataformas es que si ocurre un incidente en el lugar, quien se debe hacer responsable es el dueño y la plataforma. También, como cualquier persona puede disponer de su apartamento, casa o cuarto, no siempre se sabe si cumplirán con lo ofrecido.

Hostal

Es la opción más económica y sencilla. Un hostal es ideal para las personas que no cuentan con mucho dinero para invertir en hospedaje.

Pros: La ventaja de dormir en un hostal es que el costo por la noche es muy bajo, puede llegar a ser de $200 a $1,000 la noche. En este tipo de alojamiento las habitaciones suelen ser compartidas, por lo que existe la posibilidad de convivir con gente de todo el mundo que también se encuentra turisteando en la ciudad.

Contras: Al ser un espacio común, no siempre hay seguridad de resguardo de objetos personales, tendrías que cargar con tus pertenencias al estar fuera del hostal. No hay baños individuales, el huésped comparte con los demás los pocos baños y regaderas, por lo que hay que esperar a que otros salgan para poder usarlos. Otro detalle es que la limpieza no es tan frecuente como en un hotel.

Estas son algunas de las opciones de hospedaje en Guanajuato, así que, si te decides por visitarlo, ya sabes donde puedes quedarte a dormir.

PR