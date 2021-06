¿Dónde está Sheffield? No asistió a la conferencia

León, Gto.- Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena al Ayuntamiento de León despareció en la tarde del domingo. Su partido hizo una conferencia y Sheffield no asistió. Sus colaboradores dijeron que daría una conferencia en la Ciudad de México y tampoco apareció.

El candidato Ricardo Sheffield no dijo nada sobre el resultado.

No lanzó ningún tuit en su cuenta personal. No subió nada a Facebook. No dio ninguna declaración sobre la jornada electoral. El candidato de Morena desapareció de la escena política.

Su coordinador de campaña, Eugenio Martínez, dio una conferencia de prensa en el hotel Real de Minas, pero no estuvo Sheffield. Ahí Eugenio apareció con el rostro desencajado y no supo decir si los resultados les favorecían o no. Solo dijo que no era momento para dar cifras. Eugenio señaló que Sheffield daría una conferencia en la Ciudad de México, junto con Mario Delgado, pero el líder nacional de Morena nunca habló de León en sus conferencias, ni incluyó a Ricardo Sheffield en sus acompañantes en sus conferencias.

"No van a dar ninguna declaración. No está en mis manos. Esperarán hasta mañana para declarar en base a los resultados", dijo Alejandro Hernández, al periódico a.m..

La candidata del PT, Nancy Fonseca, lanzó un tuit esta noche para reconocer el triunfo de Alejandra Gutiérrez Campos. "En León se respeta al que gana, felicidades Ale Gutiérrez, ojalá tomes las mejores propuestas de esta contienda y las hagas realidad en favor de los leoneses. Que León sea la prioridad en toda tu gestión. Saludos y todo lo mejor".

Sheffield no ha lanzado ni un tuit desde el miércoles pasado.

