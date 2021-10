Esa es la pregunta que se hacen sus familiares y amigos. ¿Dónde está José Rivas Mosqueda? El estudiante de Medicina de 27 años lleva un año desaparecido.

Fue visto por última vez en Irapuato, donde residía, "por el rumbo de la salida a León". Desde entonces se desconoce su paradero.

El día de su desaparición llevaba un pantalón gris y una camisa blanca. Complexión normal y 1,70 de estatura.

"Ojos café muy claros, cabello castaño claro, ondulado largo, a la altura de las orejas, nariz ancha, labios pequeños, cejas pobladas, frente amplia y orejas medianas", así lo retrata su familia. Lo buscan desde entonces. Un año después siguen con su lucha: encontrar a José.

El joven tiene varios tatuajes que pueden ayudar a identificarlo. Uno en la espalda con 5 letras, un búho en la parte izquierda del pecho y cuatro figuras en su brazo derecho: un triángulo con laberinto, un reloj, una nube con la letra R y un libro.

No se le conocían problemas ni deudas ni amistades raras. Estudiaba Medicina y sus compañeros de universidad también lo buscan. De momento no hay pistas. Si los has visto puedes comunicarte al teléfono (462) 62 75100.