Don Adolfo fue estafado por una niña; le pagó con un billete falso

"Se arrimó la niña como de unos nueve años. -"Le habla mi papá" Ahí voy a ver qué es lo que necesitaba. Me arrimé para ver qué es lo que necesitaba y me dijo -"vengo por los zapatos". Se los entregué y me da uno (billete) de 500. No ajusté el cambio, fui por lo demás que me faltaba y se los di. Fui a que me lo cambiaran y ya no me lo pudieron cambiar porque era falso", relató el señor a Tv4 Noticias.