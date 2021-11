Dolores Hidalgo rinde homenaje a José Alfredo Jiménez, a 48 años de su muerte

Dolores Hidalgo.- Con motivo del 48 aniversario luctuoso del famoso compositor y cantante José Alfredo Jiménez, del 19 al 21 de noviembre se realizará por doceava ocasión el "Festival Internacional de José Alfredo Jiménez" en 10 sedes de este Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional.

Los organizadores de este festival convocan a los seguidores de "El Rey" a estar presentes en los diversos eventos que se programaron en el Centro Histórico, en el Museo del Vino de Guanajuato, calle Querétaro y Michoacán, Mausoleo José Alfredo Jiménez, Parque Álvaro Obregón, Foro "La Vida No Vale Nada", casa Museo José Alfredo Jiménez, fachada de la Parroquia Nuestra Señora de Dolores y Lienzo Charro "Rancho Casal".

La Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato, a través de la Dirección de Productos Turísticos, impulsa este evento en el que los guanajuatenses y turistas extranjeros recordarán a José Alfredo Jiménez, entonando sus temas rancheros, huapangos y corridos, como "La vida no vale nada", "Caminos de Guanajuato", "Te solté la rienda", "Un mundo raro", "Tú y las nubes", "Ella", "La enorme distancia", "No me amenaces", y muchos más que todavía son del gusto de los mexicanos.

Los organizadores informan que además habrá un homenaje a José Alfredo Jiménez Jr., quien falleció el pasado mes de septiembre.

Los artistas y grupos musicales que homenajean a padre e hijo son: La Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, Banda Lirio, Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, Mariana Nájera, Voces de Corralejo y las presentaciones estelares del Mariachi Los Gavilanes de José Alfredo; José Alfredo, nieto de José Alfredo Jiménez; y el programa estelar finalizará con Shaila Dúrcal, el sábado 20 de noviembre.

El recuerdo del compositor mexicano de mayor renombre se apodera de Dolores Hidalgo con conciertos, serenatas, bohemias, recorrido de cantinas, así como actividades gastronómicas y culturales; todo ello se transmitirá también por las redes sociales del Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo.

De manera especial se informa que debido a la contingencia por Covid-19, el municipio contempla tener un aforo controlado en cada uno de los puntos del programa de todo el festival, acatando todas las medidas necesarias de salud.

SEMBLANZA

José Alfredo Jiménez Sandoval, conocido como "El Rey" y "El hijo del pueblo", nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo y murió el 23 de noviembre de 1973 (a la edad de 47 años) en la Ciudad de México, a causa de hepatitis y cirrosis hepática.

Sus cónyuges fueron: Paloma Gálvez, Mary Medel y Alicia Juárez.

Sus hijos: José Alfredo Jiménez Gálvez, Paloma Jiménez Gálvez, Guadalupe Jiménez Medel, José Antonio Jiménez Medel, Martha Jiménez Medel y José Alfredo Jiménez Medel.

Sus hermanos: Concepción, Víctor e Ignacio.

Futbolista: Jugó en loa equipos Oviedo y Marte de la Primera División del futbol mexicano, era portero. Fue compañero de equipo de Antonio "La Tota" Carbajal.

Inicio de su carrera artística: Cantó en 1948 por primera vez en la emisora de radio XEX-AM y meses después en la XEW-Am.

Grabaciones: Fue Miguel Aceves Mejía quien lo apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales.

Sus temas musicales fueron éxitos para muchos famosos cantantes y grupos musicales como: Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante, Pedro Vargas, Amalia Mendoza, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Raphael, Javier Solís, María Dolores Pradera, Chavela Varga, Laura Pausini, Enrique Guzmán, Alejandro Fernández, Pedro Fernández, Rocío Dúrcal, Joaquín Sabina, Plácido Domingo, Lucha Villa, Ricardo Montaner, Grupo Bronco, Los Caminantes, Juan Gabriel y Alicia Juárez, entre otros muchos.

El Hijo del Pueblo, el Hijo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, sigue en el recuerdo de su ciudad natal, de todo México y de muchos países del mundo.

