Doctores del sector privado; con duda sobre la vacuna anti covid

"Sí tenemos miedo, no hay información, no hay en donde inscribirnos, todavía no sabemos nada" comentó una Doctora particular que quiso mantenerse anónima para LaSillaRota Guanajuato.

Esto, tras preguntarle cuál es la situación sobre los doctores en las clínicas privadas del municipio de León, acerca del plan de vacunación contra el Covid-19.

La doctora que tiene su consultorio en la colonia Santa María del Granjeno, reveló que existe un miedo constante al recibir pacientes con Sars-COV-2 y no contar con dicha vacuna.

"Se supone que la Secretaría de Salud debería informarnos sobre la inyección y cuando ponérsela, pero hasta ahora no ha habido nada". Declaró.

Recordar que en enero de este año, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez informó que habían sido aplicadas más de 5 mil vacunas anti COVID al personal sanitario del sector público, y ┬ádestacó que urgía ponerlas a trabajadores de hospitales privados.

Sin embargo, hasta ahora no existe un conteo oficial por parte de la Secretaría de Salud del Estado, referente ha cuantas dosis tienen contempladas para este grupo de médicos en el municipio.

Cabe destacar que el día de ayer, se inició con el Plan de Vacunación en la entidad, siendo los mayores de 60 años los primeros en recibir la dosis, en los municipios de Atarjea, Comonfort, Dr Mora, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

"El panorama luce más favorable, había veces que atendía más de 5 pacientes al día por covid, y hasta el día de hoy solo me ha tocado atender uno". Agregó la Dra.

Además, invitó a las personas a no confiarse y seguir cuidándose ,también recomendó a los que padecen de covid-19 "estable" al uso de de paracetamol y tomar vitamina D.

Presentamos el corte de avance de vacunación contra la #COVID19 de este día en los municipios del Noreste de #GTO y #Comonfort #UnidosSomosGrandeza pic.twitter.com/1XY9MVcKQn — Dr. Daniel Díaz (@DrDanielDiazGto) February 16, 2021

