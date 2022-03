Directora de León pide a sus alumnas no usar falda como medida anti acoso

León.- Unas alumnas de una preparatoria Oficial de León se unieron para alzar la voz contra la estrategia anti acoso propuesta por su directora. La encargada de la escuela sugirió como solución para el hostigamiento sexual que las jóvenes adolescentes dejaran de usar falda o short.

El mensaje fue emitido a través de un circular en el que la directora les recomendaba usar "ropa cómoda y que no llame la atención", "por lo mismo de la inseguridad y el acoso sexual", justifica la medida.

La sugerencia no fue tomada con el ánimo que la directora esperaba y las jóvenes respondieron con consignas de desacuerdo, principalmente "Mi falda no es un problema para la educación, tu acoso sí", también hubo otras como "enseña a no acosar, no a evitar ser acosadas".

Las cartulinas de la papelería que se usan para exponer trabajos las usaron para exponer los nombres de sus acosadores (maestros y compañeros) y en las hojas de libreta para tomar apuntes de matemáticas quedaron grabadas sus exigencias "No es no".

Los hombres estudiantes que no pudieron entrar a la manifestación, pero que estaban de acuerdo con sus compañeras, se mantuvieron al margen y se manifestaron desde su propia trinchera. Llegaron a la escuela usando faldas y vestidos cortos. Su mensaje fue que el largo de una prenda no justifica el acoso.

Este movimiento ocurre en el marco del mes de la historia de la mujer donde distintas áreas de la sociedad preparan actividades y talleres para concientizar sobre la lucha de las mujeres en la sociedad.

En León, este año ocurrió un evento histórico el día de la mujer. Como nunca antes se había visto, más de 8 mil madres, abuelas, jóvenes y niñas se manifestaron en la ciudad de León por una vida libre de violencia.

Así como las jóvenes de hoy, escribieron en hojas de papel sus consignas, testimonios y nombres de agresores que colgaron en un tendedero afuera de presidencia.

PR