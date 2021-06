Director del Cereso de Valle sobrevive a las balas y está estable

León-. Después de que sicarios le dispararan a corta distancia y lo vigilaran afuera de su casa, el director del Cereso de Valle de Santiago Óscar Guillermo Ríos Álvarez ya está estable de salud y se está terminando de recuperar, aunque aún no regresa a sus labores, declararon fuentes oficiales a La Silla Rota.

Hace dos meses el director del Cereso luchaba por su vida en un hospital privado de León. Los balazos que recibió afuera de su casa, en León Moderno, lo tenían postrado en una cama, estaba grave. Afuera de la clínica había cuatro patrullas y una camioneta de ministeriales. Un ataque directo era el motivo que los tenía ahí.

Un auto color naranja se estacionó por cinco días en la esquina de la casa de Óscar Ríos (Foto: La Silla Rota)

Tras estar al borde de la muerte, Ríos libró el ataque y hoy vive para contarlo. Aunque las autoridades no detallaron si sigue viviendo en el mismo domicilio, afirmaron que aún no regresa a trabajar al Cereso, y no se sabe si a pesar del ataque volverá al cargo.

VECINOS ESCUCHARON 20 BALAZOS

El 27 de abril antes de las 8 de la mañana Óscar Ríos tomó las llaves de su auto Nissan color plata para irse a trabajar al Cereso de Valle de Santiago, a 11.6 kilómetros de León. Cuando abrió su puerta y se dirigía al vehículo ya estaba un auto naranja estacionado en la esquina, ahí había dos sicarios, según vecinos. Uno de ellos se bajó del coche y apuntó su arma contra el director, una ráfaga de al menos 20 balas alertaron en la colonia.

Óscar intentó echarse de reversa cuando vio al sicario, pero fue en vano. Las balas lo alcanzaron porque gatillero caminaba hacia él. El director fue trasladado de emergencia a un hospital.

El director se iba en su auto a trabajar cuando lo atacaron a balazos (Foto: Especial)

Una cartulina con el mensaje de una organización criminal confirmó que se trataba de un ataque directo. Ahí mismo amenazaron a otro hombre con un cargo similar, escribiendo su nombre completo como la próxima víctima.

Sobre el historial de Óscar Ríos se sabe poco, autoridades no revelaron información oficial sobre el ataque.

SICARIOS LO VIGILARON POR CINCO DÍAS

Antes de atacarlo, los sicarios lo tenían vigilado. En la esquina de su casa, sobre la calle Paganini se paraba un auto color naranja, compacto y pequeño, cuentan los vecinos. Ahí, dos hombres veían por el retrovisor, cuidando los movimientos de su víctima.

Policías y ministeriales vigilaron el hospital privado donde se recuperaba el director del Cereso (Foto: La Silla Rota)

Una vecina relató a La Silla Rota días después del atentado que percibió esta actitud sospechosa por los tripulantes del auto, así fue por cinco días. Dos hombres jóvenes y desconocidos estaban varados en la colonia León Moderno, pero no eran vecinos de ahí.

"Estaban ahí, se paraban en la esquina, yo los vi como por cinco días, unos días en la mañana, como a las 8 (a la hora que balearon a la víctima) otro día los vi en la noche. Miraban por el retrovisor, eran dos (hombres) uno con gorra".