´Director de Huanímaro se metió a mi casa a golpear a mi hermano´

Huanímaro.- El director de Desarrollo Rural del municipio de Huanímaro fue acusado de una presunta agresión contra un músico de una banda local.

La hermana de la víctima, Verónica Zavala, denunció a través de sus redes sociales que el funcionario, de nombre Josué Magdaleno Meza, ingresó a su domicilio para golpear a su hermano, representante de la banda musical.

"Funcionario de la Presidencia, supuestamente preparado para su cargo. Tanto que vienen y buscan a mi hermano a la casa para entrar y golpearlo para arreglar asuntos sobre contratos de la Banda Explosiva De Huanímaro. Se metió hasta mi casa a golpear a mi hermano y varios funcionarios estuvieron presentes.

"Cuando se les había informado que si no pagaban deudas anteriores no se iría a tocar a la Cabalgata. Señora Alcaldesa, favor de controlar a sus achichincles. Todavía se molestan porque no van a tocar", comentó.

Verónica Zavala acusó que desde noviembre no se le paga a la banda por lo servicios musicales.



"Primero paguen. Desde noviembre no les pagan las tocadas que tuvieron hacia Presidencia y recuerden, Presidencia Municipal, que no hubo de por medio ningún contrato y ningún anticipo", escribió.

En la publicación que dejó de verse este lunes, expuso la fotografía de quien señaló como el agresor.

Hasta el momento el Gobierno Municipal no se ha pronunciado respecto al caso.

En este municipio, hace unos días se dio a conocer que la banda La Adictiva que se iba a presentar en la Fiesta de San Juan canceló sus shows tras recibir amenazas de un grupo criminal.

Su agencia de representantes señaló que se trataba de una situación de fuerza mayor, pero el promotor turístico y el Gobierno Municipal confían en poder convencer a la banda para que se presente.

