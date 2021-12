Diputado del PRI insulta compañera en Guanajuato; "dile que no sea pendej..."

Guanajuato.- Durante una sesión del Congreso de Guanajuato esta tarde, el diputado del PRI Alejandro Arias Ávila dijo con micrófono abierto "dile que no sea pendeja" refiriéndose al parecer a su compañera de partido Ruth Tiscareño.

Los diputados estaban sometiendo a votación una propuesta del diputado de Morena Ernesto Prieto en el que se establecía que el Congreso del Estado debe alentar INE para que se ajuste el presupuesto de la revocación de mandato promovida por el presidente López Obrador y se lleve a cabo.

Ruth Tiscareño votó a favor de la propuesta y fue cuando estaba apagando su micrófono y segundos antes de que Priego Gallardo encendiera el suyo que se escuchó de manera tenue "dile que no sea pendeja".

Inmediatamente después de que Ernesto Prieto terminó de hablar, el priista Alejandro Arias pidió hacer uso de la palabra e intervino. Manifestó su postura en contra y argumentó los motivos. Sobre sus palabras altisonantes casi inaudibles, quedaron registradas en un video del Congreso.

Arias Ávila explica

Más tarde, en la Sesión Ordinaria del Pleno, el diputado afirmó desde la tribuna que se trató de un descuido.

"Hace algunas horas, por un descuido mío, el micrófono se quedó abierto e hice un comentario que se escucha en la grabación del video y se interpretó, por un descuido, que lo había dirigido a mi compañera diputada Ruth Tiscarñeo Agoitia", explicó.

— Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) December 21, 2021

Señaló que decidió dejar clara la situación, razón por la cual lo dejó "al final, para hacerlo delante de todos y de todas mis compañeras". De acuerdo a Arias Ávila, durante la votación él activó el micrófono mientras conversaba con un asesor y fue en ese momento cuando soltó el insulto.

"Mal haría yo en tener algún elemento para poder proferir algún insulto en contra de ella, no lo hice, no me refería a ella. Fue desafortunado tener el micrófono abierto, asumo las consecuencias y por eso estoy dando la cara aquí (...) de que no fue esa mi intención y a la diputada Ruth Tiscareño, mi reconocimiento, mi amistad y mi respeto permanente hacia su persona y a hacia las mujeres".

