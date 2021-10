Diputada desmiente a Alejandro Encinas; “hay bases de datos y la Fiscalía ha estado dando cumplimiento”, responde

El lunes pasado durante un foro en materia de personas desaparecidas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara, Alejandro Encinas -subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación- manifestó que: "a pesar de la gravedad del problema de desapariciones en el país, hay entidades como Guanajuato que se niegan a entregar información sobre este fenómeno e incluso no asumen los trabajos de búsqueda e identificación de personas”, cuyas declaraciones han sido reviradas por la diputada Cristina Márquez Alcalá.

La diputada Cristina Márquez

La legisladora panista indicó que primero se debe partir de los lineamientos que marca una ley general, pues la Fiscalía está obligada a apegarse. Asimismo, aseguró que la información que se está dando, las autoridades las está proporcionando a través de las instancias competentes.

“Es un asunto que tienen que terminar de delimitar. Cuando tengamos en el aspecto estatal la ley aprobada con todos lo mecanismos que la ley federal nos marca. Estamos trabajando en ello, para tener ahora sí el empate de las atribuciones, funciones y acciones que se tienen que ejecutar”, refirió.

Además, Márquez Alcalá fue enfática al asegurar que existen bases de datos que la Fiscalía tiene en su página con la información debida y ha estado dando cumplimiento de acuerdo a lo que la ley general marca, por lo que a su criterio eso no es un asunto de impedimento y no quiere decir que no se está enviando la información.

“Me parece que la Fiscalía ha estado haciendo su trabajo, tuvo ya la apertura en la reunión con los familiares de las víctimas de desaparición. Yo creo que está respondiendo y esto es valioso”, apuntó.

Finalmente, la legisladora aseguró que este tipo de declaraciones, viendo quién las hace y en qué tono, siempre tienen un trasfondo político. Asimismo, dio a conocer que en este periodo legislativo será aprobada la Ley de Desaparición Forzada, la cual ha sido analizada minuciosamente, con la participación de familiares de las víctimas, organismos autónomos, la Fiscalía y dependencias de gobierno del estado.