Diócesis de Celaya invita a participar este sábado en la marcha por la Paz

"Nuestra marcha de Iglesia Católica, se distingue de todas las demás, la de nosotros no pintarrajeamos, no pintamos, no insultamos, no agredimos a nadie, es una marcha verdaderamente pacífica, estamos buscando la paz, no podemos ir provocando, la idea es no provocar tanto conflicto vial, es ir abriendo y cerrando para que no haya bloqueos largos, no se trata de crear inconformidad a los peatones a los que transitan en sus vehículos, de tal manera que sea ordenada", dijo.