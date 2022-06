Dilema en Guanajuato por rueda de la fortuna: INAH la quita y alcalde se enoja

Guanajuato.- La madrugada de este jueves fue retirada la rueda de la fortuna que pidió instalar el municipio en la Plaza de la Paz con motivo de las fiestas de San Juan y Presa de la Olla 2022, cumpliéndose las indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y pese a la inconformidad mostrada por el alcalde Alejandro Navarro.

Te puede interesar Novedad en Guanajuato capital: Instalan rueda de la fortuna en Plaza de la Paz

Este juego mecánico se instaló la noche del sábado y amaneció el domingo frente a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, situación que tomó por sorpresa no sólo a los ciudadanos sino también al personal del INAH que no pudo evitar desde un principio que dicho juego mecánico fuera instalado.

De esta misma forma, el miércoles todavía funcionaba la rueda de la fortuna y muchos ciudadanos y visitantes pudieron disfrutarla, y este jueves a la una de la mañana comenzó el desmantelamiento del juego, a las 6:30 de la mañana los trabajadores cargaron la plataforma que llevaba el juego mecánico en un tráiler y salieron de la Plaza de la Paz.

Te puede interesar Festival de Verano León 2022: Entrada gratis, 6 conciertos, Gotcha y Go karts

EL ALCALDE INCONFORME

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña dio a conocer el miércoles que la rueda de la fortuna sería retirada este jueves: "Hoy por la noche se va la rueda de la discordia, porque el INAH 4T olvida que también nuestras fiestas y costumbres, como Patrimonio Cultural Inmaterial, deben conservarse y protegerse. Me alegro por quienes puedan disfrutar (ayer por la tarde) de esta bonita experiencia".

El miércoles todavía funcionaba la rueda de la fortuna en la Plaza de la Paz. (Foto: Especial)

Esa misma noche, durante el concierto de Los Valedores de La Sierra, en la Plaza de Las Ranas, el Alcalde subió al escenario, saludó a los asistentes con una playera de Santa Fe Klan y pidió un "chiflido" para quien no autorizó el juego mecánico. "Ya me voy a bajar, nada más un favor... échenles un chiflido a los que quisieron que se quitara la rueda de la fortuna... un chiflido bien fuerte", expresó Alejandro Navarro refiriéndose al INAH, y los chiflidos con recordatorio familiar no se hicieron esperar.

LA POSTURA DEL INAH

Este jueves amaneció despejada la Plaza de la Paz al retirar el juego mecánico. (Foto.: Especial)

Por su parte, el INAH Guanajuato, a cargo de Olga Adriana Hernández Flores, pidió desde el martes a las autoridades municipales y al propietario del juego mecánico, que retiraran la rueda de la fortuna debido a la falta de permiso y al daño de la imagen urbana de la ciudad, por lo que otorgó un plazo de 24 horas, indicación que no fue atendida, a la hora indicada.

Te puede interesar Roadshow en León: así puedes ser copiloto de los corredores

Olga Adriana señaló que esta no es la primera ocasión que el gobierno capitalino primero actúa y después pide permiso. Además de que no entiende que la autoridad proceda de esta manera si tienen conocimiento de los reglamentos que regulan a Guanajuato como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Y al final, la Plaza de la Paz amaneció este jueves sin la rueda de la fortuna, que por 4 días, de los 10 programados, brindó diversión a los habitantes y visitantes de Guanajuato capital.

JP