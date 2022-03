Dijeron que era trabajo de hombre manejar un rancho; hoy es empresaria del año

Vicky Velázquez enviudó a los 33 y, en medio de la tormenta, pasó de ser ama de casa con dos niñas de 5 y 6 años, a convertirse en la administradora del rancho de su esposo.

Tras 16 años de manejar el patrimonio que le dejó su ex pareja Roberto Mena, ha recibido el reconocimiento de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias como la mujer del año de Amexme.

La empresaria sólo terminó el bachillerato y en poco tiempo logró entender el difícil negocio del rancho, el cual es trabajado con la fuerza de los empleados masculinos.

Vicky Velázquez vivía una vida dedicada al cuidado del hogar y también trabajaba en la venta de casas y terrenos, sin embargo, todo cambio cuando su esposo Roberto falleció a los 7 años de casados, dejándola con sus hijas pequeñas, al frente de un rancho que requiere 15 personas para trabajarlo.

"No sabía del trabajo ni en agricultura ni en la ganadería, mi esposo era el dueño del rancho, él falleció intestado, él era hijo único y no hubo quien tomara las riendas del rancho, yo tuve que tomar las riendas con dos niñas chiquitas, de 6 y 5 años. Todo mundo me decía que me compraban el rancho o que me lo administraban, yo les decía que sí, pero antes quería saber el valor sentimental del rancho, no el valor económico, y cuando me di cuenta del valor sentimental me gusto y decidí seguir adelante", relata.

Además de empresarios que quisieron comprarle a bajo precio su rancho, la mujer de 33 años se enfrentó a la administración del personal que le dejó el esposo, el cual fue renunciando poco a poco.

"Me costó mucho trabajo, porque todos los colaboradores me renunciaron, para contratar personas nuevas me costó un poquito, lo bueno es que el rancho funcionaba, con hectáreas cultivables y otras no cultivables. El alma del negocio son las vacas, la leche, yo no sabía nada, entré sin saber absolutamente nada, a los 15 trabajadores les pregunté qué hacían y que significaba, todos renunciaron en diferente tiempo y suplirlos fue muy difícil", comenta.

"El rancho es de hombres. A los trabajadores creo que no les gustó dialogar conmigo. No me gusta la palabra machismo, pero al paso de 16 años, ya me gané el respeto, la confianza, mi lugar en el campo, cuando muchos me decían (hombres) que duraría de dos a tres meses con el rancho, y decretaron que les llamaría para vendérselos, me lo querían comprar regalado, al 10% de su valor, muchos son agricultores y ganaderos".

A la fecha la empresaria ha podido crecer y ya está incursionado en otros negocios como la siembra del agave, los invernaderos y la inversión inmobiliaria, esta última actividad que hacía antes de casarse.

Lamentablemente reconoce que es más difícil para una mujer administrar un rancho debido a que no hay mujeres en Guanajuato que trabajen la tierra. Las pocas que conoce que son dueñas de ranchos y se dedican a rentar su tierra, no a trabajarla ni dar órdenes a los hombres.

"No tengo mujeres, no les gusta lamentablemente. Hay que saber manejar tractores, animales, es muy difícil, se tiene que ordeñar, barrer estiércol y manejar la composta, es un trabajo rudo, se requiere de la fuerza del hombre, le reconozco a mis colaboradores, sin ellos no podría".

En su rancho además de la producción de leche se dedica a la crianza de toros para consumo de carne y de borregos.

A sus 49 años, la empresaria estudia la licenciatura de administración de empresas en una universidad en León.

Actualmente sus dos hijas estudian la universidad en Alemania y no le ayudan con el negocio del rancho.

Después de enviudar, siegue soltera por dedicarse al rancho, sus hijas en Alemania ya están haciendo vida y ve difícil que puedan regresar a León a ayudarle, pero le encantaría que se sumaran al negocio de la familia.

Sobre su futuro, la empresaria Vicky Velázquez esta mentalizada a seguir sola administrando el rancho y sus otros negocios, en donde convive con aproximadamente 50 hombres para mantenerlos activos,

