Diego y Ale esperan que AMLO apruebe el Plan "B" para dotar de agua a León

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, viajaron a la Ciudad de México para cerrar el convenio con el titular de la Comisión Nacional del Agua Germán Martínez, sobre el Plan "B" para dotar de agua a León y ciudades aledañas.

Rodríguez Vallejo declaró que el proyecto ya se encuentra prácticamente aprobado por la Conagua, y espera reunirse antes de que concluya el año con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para aprobarlo.

"Los técnicos de Conagua han señalado que es viable el proyecto, fueron muchas horas de trabajo sobre el Plan B, la reunión es formal con Germán Martínez y después presentarla al presidente Andrés Manuel López Obrador, él quiere anunciarlo en enero, estoy seguro que el Presidente me va a recibir antes de que acaba el año en Palacio de Gobierno".

"El proyecto no está palomeado hasta que no pasa por él, técnicamente trae la palomita de la Conagua, pero si no hay dinero, técnicamente el proyecto tiene que pasar por el Presidente para que tenga presupuesto federal".

Agregó que espera contar con el 80% de apoyo del Gobierno Federal, mientras que Guanajuato y Sapal aportaría el otro 20% del proyecto.

"Nosotros tenemos que meterle presupuesto al proyecto, el Presidente me preguntó que si está Guanajuato dispuesto a meterle recurso, le dije que sí, yo le dije que podemos junto con municipios y organismos del agua, un 20% en conjunto, y el 80% esperamos que sea de la Federación, no podemos hablar del monto en este momento", dijo el Gobernador.

Sobre el recurso del Zapotillo, declaró que se estará tratando por separado para analizar la problemática de lo invertido en la presa que está en obra negra en los Altos de Jalisco.

"El Zapotillo es otro tema que vamos a ver, al final hay un decreto, hay derechos, le he pedido a Conagua que lo hagamos en mesas diferentes, porque si se revuelve en un mismo proyecto, al final lo que nos interesa es tener agua para León, que nos cueste menos el nuevo proyecto y que nos paguen lo que se invirtió"

"Pero si lo ponemos al mismo nivel el tener agua a que nos paguen el dinero, no vamos a avanzar, por eso la prioridad es tener agua, es un tema humanitario, de urgencia, sí tocaremos esos temas, pero en otra mesa, lo veremos con Germán Martínez, pero no será tema con el Presidente, veremos primero el tema A y luego el B", concluyó el mandatario.

