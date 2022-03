Diego Sinhue pide revisar seguridad en estadios tras trifulca en Querétaro

Espera el gobernador Diego Sinhue Rodríguez que no se den casos como el de Querétaro en los estadios de Guanajuato. (Foto: Especial)

Guanajuato.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que Guanajuato pondrá las barbas a remojar y mejorará protocolos en estadios deportivos, para evitar que se presenten peleas campales como sucedió en Querétaro el pasado fin de semana.

"Es lamentable lo que pasó en Querétaro, un estado próspero, tenemos que reflexionar como humanidad, hay que estar muy atentos a lo que sucede en nuestros eventos, no estamos exentos, en las últimas fechas la afición se ha comportado a la altura, tenemos en la historia, en nuestro pasado, eventos qué lamentar, como dice el dicho, tenemos que poner las barbas a remojar y revisar protocolos, ver la seguridad, si son suficientes los elementos en los estadios".

Mencionó que el Estadio León cuenta con un operativo de seguridad muy estandarizado desde hace años y ya no se han presentado problemas como en ocasiones sucedió en el circuito del ascenso, sin embargo, solicitará a los cuerpos de seguridad que retomen lo sucedió en la Corregidora para evitar que se pueda registrar un conato de esa magnitud en estadios de Guanajuato.

"Yo tengo entendido que en el Estadio León el club contrata policías municipales para tenerlos adentro, nosotros como Estado, con las Fuerzas de Seguridad reforzamos en las afueras, tenemos que revisar los protocolos y hacer un llamado a las autoridades municipales para ver si son suficientes los elementos con que se cuenta, si están bien las rutas de evacuación, cómo actuar con los grupos antimotines, fue lamentable lo sucedido el fin de semana pero nos da la oportunidad de revisar nuestro protocolos, así lo haremos".

Mencionó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato apoyó en el resguardo de cuatro autobuses con porra del Atlas, quienes entraron en las carreteras de Guanajuato el sábado a la media noche, los cuales fueron escoltados hasta el entronque a Lagos de Moreno, de donde partieron con rumbo a Jalisco.

"No fuimos a Querétaro, pero sí en la madrugada acompañamos a cuatro autobuses, las Fuerzas del Estado los acompañaron entrando al estado de Guanajuato los tomamos y los dejamos entrando a Lagos, fue aproximadamente a las 12 ó 1 de la mañana, cuando me mandó el reporte el secretario Álvar, sí existió el acompañamiento pero no enviamos los elementos a Querétaro, solamente nos pidieron la custodia al cruzar Guanajuato", concluyó sobre el tema de lo ocurrido en el Estadio La Corregidora el pasado sábado y la participación de Guanajuato.

