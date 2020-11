Diego Sinhue "arrasa" en redes con su consulta; toma la palabra a AMLO

¿Quieren las y los guanajuatenses que el Gobierno Federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden?, esta fue la pregunta que lanzó el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue en redes sociales, tomándole así la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una consulta ciudadana.

Ante la declaración del Presidente, les pregunto:

¿Quieren las y los guanajuatenses que el Gobierno Federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden? — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 27, 2020

En Twitter la mayoría de sus seguidores contestaron a su favor, solo había dos respuestas como opción: sí o no. Un 88% contestó estar de acuerdo con que el Gobierno de AMLO regrese los recursos que le "corresponden" a Guanajuato. Solo el 12% contestó que no. Más de mil personas retwittearon su publicación, y también la comentaron.

En Facebook las respuestas se midieron diferente. Como todo un microinfluencer el gobernador pidió un like para quienes estuvieran a favor de su petición y una reacción de "me entristece" para quienes no lo apoyaran. Fueron 15 mil reacciones las que consiguió, miles de compartidos y cinco mil comentarios. Muchas personas lo apoyaron, pero otras se burlaron dando un emoji de "me divierte" a esta pequeña encuesta.

Ante la declaración del Presidente, les pregunto: ¿Quieren las y los guanajuatenses que el Gobierno Federal regrese los... Publicado por Diego Sinhue en Martes, 27 de octubre de 2020

PERO ¿POR QUÉ NACIÓ ESTA ENCUESTA?

Los gobernadores de la Alianza Federalista -entre ellos Diego Sinhue Rodríguez- han mostrado su inconformidad con el Gobierno Federal por el Pacto Fiscal. Una de las principales razones ha sido el recorte de presupuesto a los estados. Bajo esta línea anunciaron que romperían este pacto por no estar de acuerdo.

En medio de este ring, el presidente López Obrador recomendó a los gobernadores hacer una consulta ciudadana y preguntarle a la población sobre esta situación, porque aseguró no hay manera de romper el pacto federal.

Es así que Diego Sinhue y otros cinco gobernadores le tomaron la palabra a AMLO. Tomaron sus celulares y lanzaron encuestas a la gente, otros lo hicieron frente al público, como el mandatario de Jalisco Enrique Alfaro que preguntó a los ganaderos si están dispuestos a seguir pagando impuestos a la Federación, a pesar de que el Gobierno "no le rinda cuentas a nadie".

¿QUIÉNES LE ENTRARON A LA CONSULTA ADEMÁS DE DIEGO?

El gobernador de Aguascalientes Martín Orozco hizo una pregunta similar a Diego Sinhue, cuestionó si los habitantes quieren que el Gobierno Federal regrese los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, entre otros.

Esta tarde consulto a los aguascalentenses.

¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros? — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) October 27, 2020

Jaime Rodríguez Calderón ´El Bronco´ gobernador de Nuevo León también preguntó si consideran necesario hacer una consulta pública para decidir si le dan dinero a la Federación "a pesar de que nos devuelven 28 centavos por cada peso que mandamos".

¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?#SomosNuevoLeón — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) October 27, 2020

Por su parte el gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca dijo que harán consulta para que regresen parte de los recursos que aporta su estado a la Federación. "Quien hace a esta república son los estados, son los municipios... ya que se dijo, vamos a hacer esos sondeos".

Tamaulipas debe y merece ser escuchado. Apoyo totalmente el posicionamiento de nuestro Gobernador @fgcabezadevaca , para que a nuestro Estado se le otorgue lo que por derecho merece. #ChavaRosas #NuevoLaredo #HayMuchoPorHacer pic.twitter.com/FnxodN8Kdy — Chava Rosas (@chavarosasmx) October 27, 2020

Enrique Alfaro gobernador de Jalisco también le "entró", pero la encuesta la hizo frente, en un evento con ganaderos. Pidió que levantaran la mano aquellos que están de acuerdo con que los impuestos de los jaliscienses se queden ahí. "Ya estuvo bueno", dijo.

Tomándole la palabra al presidente, hicimos un ejercicio de calentamiento para la consulta que haremos pronto. Les hicimos una pregunta a las ganaderas y ganaderos de Jalisco. Checa esto: pic.twitter.com/i8pBQCFINO — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 27, 2020

El mandatario de Michoacán Silvano Aureoles dijo que le tomarán la palabra al presidente y realizarán una encuesta para saber qué opina la gente del trato de la Federación a estados y municipios.