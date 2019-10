Diego Sinhue abre Anpic: "No tiene sentido bajar los aranceles al calzado asiático"

Aseguró que la decisión de bajar los aranceles a las empresas foráneas por parte de la federación no tiene sentido. Mencionó que al no existir un tratado con países como China, India o Vietnam, el beneficio será solo para ellos, pues a diferencia de los empresarios leoneses ellos no pagan impuestos, mano de obra, no generan empleos y no invierten.

Hasta hoy el interés que se cobra a los comercializadores extranjeros es del 20%, pero el próximo mes se decidirá su disminución al 15%.

"No tiene sentido quitar un arancel cuando no hay una negociación con esos países, cuando no hay tratados, cuando ellos no están cediendo nada", remarcó Sinhue Rodríguez.

Confirmó su respaldo en este tema y prometió dar seguimiento con la federación.

"Cuenten con todo el apoyo del gobernador para que no se quite el arancel a la importación del calzado", comentó el mandatario estatal.

El presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX) Daniel Tavares también aprovechó este evento para solicitar una solución rápida a la situación, ya que en el mes de noviembre el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dará una respuesta definitiva.

"Pedimos una respuesta inmediata y benéfica para mantener los aranceles de la importación al zapato asiático, para mantener el sustento de nuestras familias mexicanas", mencionó el presidente de APIMEX.

Resaltó que el calzado y la manufactura es el sustento de miles de familias, específicamente de León, pues la ciudad es reconocida por especializarse en este sector.





I.O.