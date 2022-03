Diego no quiere las barras de Querétaro en Celaya

Por las acciones de violencia del sábado pasado en Querétaro, el Gobernador de Guanajuato no quiere tener a la porra de Gallos en Celaya, en caso de que jueguen ahí sus partidos como local. (Foto: Especial)

Guanajuato.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que no hay nada firme sobre la posibilidad de que el Querétaro juegue en el Estadio Miguel Alemán Valdez de Celaya.

Expresó que Guanajuato no desea que los problemas de Querétaro se trasladen a la ciudad de Celaya, por lo que se tendría que analizar con la Federación Mexicana de Futbol y la directiva de Gallos un posible traslado para jugar como local.

"No, no me lo ha planteado nadie, es un tema que se tendría que revisar con mucho cuidado, se podrían ver las condiciones, están tan cerca que si se trasladan los problemas para acá (Celaya), pues tendría que revisarlo", comentó.

Agregó que su administración sólo aceptaría un posible juego de los Gallos de Querétaro en Celaya, sólo si se desarrolla sin la porra del equipo de Gallos, mismos que se vieron involucrados en la trifulca del pasado sábado ante la porra del Atlas.

"No veo mal si se le paga a Celaya una renta, pero si van a venir con su afición, pues habría que analizarlo con calma", enfatizó el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también declaró que Guanajuato pondrá las barbas a remojar y mejorar protocolos en estadios deportivos, para evitar que se presenten peleas campales como sucedió en Querétaro el pasado fin de semana.

"Es lamentable lo que pasó en Querétaro, un Estado próspero, tenemos que reflexionar como humanidad, hay que estar muy atentos a lo que sucede en nuestros eventos, no estamos exentos, en las últimas fechas la afición se ha comportado a la altura, tenemos en la historia, en nuestro pasado, eventos qué lamentar, como dice el dicho tenemos que poner las barbas a remojar y revisar protocolos, ver la seguridad, si son suficientes los elementos en los estadios".

Mencionó que el Estadio León cuenta con un operativo de seguridad muy estandarizado desde hace años y ya no se han presentado problemas como en ocasiones sucedió en el circuito del ascenso, sin embargo, solicitará a los cuerpos de seguridad que retomen lo sucedió en la Corregidora para evitar que se pueda registrar un conato de esa magnitud en estadios de Guanajuato.

"Yo tengo entendido que en el Estadio León, el club contrata policías municipales para tenerlos adentro, nosotros como Estado con las Fuerzas de Seguridad reforzamos en las afueras, tenemos que revisar los protocolos y hacer un llamado a las autoridades municipales para ver si son suficientes los elementos con que se cuenta, si están bien las rutas de evacuación, como actuar con los grupos antimotines, fue lamentable lo sucedido el fin de semana pero nos da la oportunidad de revisar nuestro protocolos, así lo haremos".

JP