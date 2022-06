Diego insiste a la Federación atender el problema del agua en Guanajuato

León.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que hasta la fecha no ha recibido una notificación para presentar al Presidente de México el Plan B de agua para dotar de liquido al corredor industrial de Guanajuato.

El Gobernador se reunió la semana pasada con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien ya conoce el proyecto de tecnificación del Sistema de Riego del Distrito 11 en Guanajuato que depende de la Presa Solís de Acámbaro.

"No nos han dado todavía la fecha, seguimos pendientes, he estado en contacto con su particular, pero seguimos en contacto, yo espero que sea pronto", informó.

El nuevo proyecto del Gobierno de Guanajuato busca tecnificar los sistemas de riego de cientos de campesinos de los municipios del corredor industrial del Estado que abarcaría Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León.

El mandatario espera que pronto se realice la reunión con el Presidente de México para que el proyecto sea autorizado lo antes posible en la actual administración.

Recordó que Guanajuato no vive la situación de otros estados como Nuevo León que cuenta con presas muy bajas en agua ante el mal temporal que se tuvo el año pasado, mismo que se esperaba en el Estado, pero que fue totalmente lo contrario.

"A mi me gustaría que fuera lo más pronto la reunión, hay muchas necesidades del tema del agua, ya vimos lo que está pasando en Nuevo León con el tema del agua, no queremos llegar a esos extremos, queremos seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo, tengo la agenda abierta y espero que pronto nos den la fecha", puntualizó Rodríguez Vallejo.

En su visita de hace una semana, el Gobernador también dialogó sobre otras obras que son importantes para el estado de Guanajuato en materia de infraestructura de carreteras y puentes vehiculares en las ciudades.

"Pedimos al Secretario que nos apoye con algunas obras que trae la Secretaría de Comunicaciones y transportes, así como el proyecto del agua, mostramos lo que hemos avanzado, las pláticas que hemos tenido, el Presidente le va a dar luz verde, Adán lo vio bien y le gustó, lo vamos a presentar al mandatario y en una de esas pronto le pondremos fecha al evento, la verdad lo recibió bien el Secretario", concluyó Diego.

JP