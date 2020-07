"El presidente me había dicho que no hay problema con el Fiscal":Diego

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez dijo que ha platicado con Andrés Manuel López Obrador respecto al fiscal de Guanajuato y siempre le mencionó que no había ningún problema.

"El presidente y yo hemos platicado en corto con respecto al fiscal. Él me ha dicho que no hay ningún problema con el fiscal. Le pregunté personalmente cuando vino a Guanajuato. Directo. Cuando vino a Tierra Blanca se lo pregunté al presidente. Me dijo que no había ningún problema. Si había algo, si sabía algo, me dijo que no. Si tenía alguna sospecha, me dijo que no. Y yo asumí esto", declaró el gobernador en entrevista.

Lo anterior fue declarado este martes en entrevista con la periodista Dennise Maerker durante el programa ´Atando Cabos´.

"Es momento de que el Estado mexicano tenga una nueva estrategia en el combate a la delincuencia organizada, de lo contrario, la escalada de violencia crecerá más y será difícil aplicar el estado de derecho", comentó.

El mandatario estatal calificó de desafortunada la declaración del presidente de México con respecto a la labor del Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa. Ya que en anteriores ocasiones se ha platicado el tema entre ambos y López Obrador ha dicho que no hay ningún problema sobre el tema.

"Me parece que ahorita al manejarlo así el presidente -y espero que no lo haya hecho con esa intención- pero el fiscal que tenemos en Guanajuato fue electo por el Congreso, ratificado. Confío en él. Ha estado con tres gobernadores. Tiene la confianza no solo de nosotros, sino también de las autoridades norteamericanas con las cuales trabajamos estrechamente la coordinación. Porque también hay mucho trabajo que hacer con ellos, con asuntos de armas, de drogas, hay coordinación con el fiscal y está calificado como uno de los mejores fiscales, según publicaciones como México Evalúa y su estudio Hallazgos, en donde refiere que la procuración de justicia de Guanajuato es la del menor nivel de impunidad".





"Guanajuato no es una isla, en el estado participan grupos criminales que operan a nivel nacional y por eso es importante la estrategia nacional de seguridad. Admite que Guanajuato tiene un problema de homicidios y en el resto de los delitos está por debajo de la media nacional", dijo el gobernador.

"Agradece a la Sedena, a la Marina, a Durazo y el general Bucio de la Guardia Nacional con quienes se está trabajando de manera coordinada con la entidad, pero parece que no todas las instituciones del Estado mexicano están con la misma disposición y en especial a la Fiscalía General de la República (FGR). Si bien la delegación de Guanajuato hace un gran esfuerzo, pedimos al fiscal, Alejandro Gertz Manero, que vea la posibilidad de poner una oficina de la Seido en Guanajuato. Tenemos un problema de delincuencia organizada".

"Hemos encarcelado a muchos miembros de la delincuencia organizada pero las facultades de la Fiscalía General de Guanajuato de perseguir estos delitos son muy limitadas, como la posesión de armas de fuego, robo de combustible. Son delitos federales y por más que los detengamos y si no se les procesa adecuadamente no hay solución; se necesita el apoyo de todas las fuerzas federales".

Diego Sinhue manifestó que se necesita el apoyo de la Fiscalía de la República para tener carpetas de investigación para delitos como lavado de dinero, robo de combustible. "No es echar culpas sino asumir la responsabilidad. No hay operativo en Guanajuato que no sea conjunto con las fuerzas federales. Lo hacemos en conjunto, por eso se han ido desmantelando los grupos criminales. Con ellos (fuerzas federales) se trabaja bien".

"El año pasado, Guanajuato desarticuló 8 bandas dedicadas a la extorsión de negocios. Este año se han desmantelado bandas dedicadas al robo de vehículos, muchos de los cuales se han ido a Querétaro".

"Causa frustración entre población, entre elementos del Ejército, a policías que arriesgan su vida y de repente ven que los criminales están libres. Es algo que se tiene que revisar e ir ajustando. Hay cooperación operativa en tierra, pero falta la coordinación de la FGR y de la FGE de Gto para llevar a los delincuentes tras las rejas".

Diego Sinhue Rodríguez: No me ha tocado ver a ninguna institución que proteja a delincuentes; sí a elementos que los han protegido, incluso gente del Ejército que hemos puesto a disposición #AtandoCabos — Denise Maerker (@DeniseMaerker) June 30, 2020

"No hay institución que proteja a criminales, al menos desde que asumí como gobernador. Sí hay elementos de todos los niveles, de los 3, incluso de la Marina y Ejército, y que sí han sido detenidos. Pero, por acciones de inteligencia federales, sí me ha tocado ver la colusión de un juez federal en uno de los asuntos y yo personalmente lo platiqué con el presidente, lo entregué a Julio Scherer (asesor jurídico de la Presidencia de la República) y pedí que se investigara a este juez. No veo respuesta", dijo.

"Investigamos a nuestras corporaciones para evitar que estén infiltradas y los estamos procesando conforme al derecho. No hay ocultamiento en las instituciones. Hemos puesto a disposición fuerzas de nosotros que están coludidas. Veo que hay compromiso del Gobierno Federal para combatir a fondo el tráfico de combustible, pero insisto que si el modelo (de seguridad) a seguir con el mismo, no da resultados. Claro que preocupa las personas que sufren una balacera, una extorsión".

Llamo a no politizar esto, ni a echarnos culpas, necesitamos sentarnos todas las fuerzas políticas y entender que el enemigo es el crimen organizado, no es un problema de partidos políticos, ni colores. Esto va más allá.

"Lo que ha sucedido en Guanajuato es gravísimo, como en Culiacán, en la Ciudad de México, y no veo una unidad institucional para cambiar este problema. Simplemente seguimos sacando raja política todos a un problema nacional que nos afecta y que no da respuesta a los desaparecidos, ni a los que sufren por esta batalla criminal".

"No se respeta la autonomía. Recuerdo cuando hubo un escrito formal en el que se pidió la desaparición de poderes en Guanajuato. Pido respeto, no politizar, no buscar culpables", finalizó el mandatario estatal.





KD