Diego da ultimátum a 12 jefes de Policía; O pasan su prueba o se van

León.- El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que los directores de 10 municipios que no han pasado la prueba de Control y Confianza tendrán que dejar el cargo y los alcaldes deberán de buscar un nuevo mando policiaco para su ciudad.

Expresó que es un requisito pasar los exámenes para acceder al fondo de seguridad del estado, el cual reparte 200 millones de pesos por año, además de cumplir 46 metas.

"Los alcaldes tendrán que buscar un nuevo mando policial, hay diferentes situaciones, quienes no han presentado la prueba, quienes no la han aprobado, y quienes están en proceso, hay un artículo en la Ley que es corresponsable quien lo nombra sin tener la prueba de control y confianza", señaló.

Explicó que la próxima reunión del Consejo de Seguridad del Gobierno del Estado con los alcaldes será un tema de prioridad.

"Se dialogará con los alcaldes que tienen poco tiempo para hacer los cambios, aquí no vale que fueron militares, ex Policía Federal, Guardia Nacional; todos deben de pasar el examen ya sea con el órgano nacional o con el nuestro, y la prueba tiene una vigencia de dos años, quienes ya reprobaron tienen que irse, no hay de otra, no es opcional", apuntó el Gobernador.

Sobre el acceso a los fondos que reparte el estado a los municipios a través del Consejo de Seguridad, señaló que es un requisito que su titular de la Secretaría de Seguridad o director de Policía Municipal apruebe su examen de Control y Confianza.

"Es uno de los requisitos para acceder al fondo, deben de tener las pruebas de Control y Confianza aprobadas. El estado, a través del consejo, pide a los municipios que cumplan. En la próxima sesión les pondremos el ultimátum. Sé que algunos ya hacen ajustes y cambios, pero la próxima sesión del Consejo será importante por ese tema", informó.

Sobre los directores de Policía de los municipios que faltan por realizar la prueba, señaló que tardan una semana aproximadamente en realizar el proceso administrativo.

"Es una prueba que cuesta y tarda algunas semanas en darse los resultados, sabemos que se saturan, porque no sólo las realizan los directores, sino también toda la corporación, y se van programando, entonces, la carga de trabajo es mucha en la Secretaría de Gobierno, y otros prefieren hacérselas en México, dependiendo si han sido policías federales y demás, ellos tienen la obligación de hacerlo allá, pero ya están a punto de que en la próxima reunión tienen los alcaldes que tomar la decisión de cambiarlos porque no pasaron las pruebas", concluyó.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Comonfort, Moroleón y Pénjamo reprobaron, Purísima, Romita, San José Iturbide, Santa Catarina, Silao y Yuriria no la han realizado.

Están pendientes de sus resultados Celaya, Huanímaro y Santiago Maravatío. Mientras que Doctor Mora está en la fila, Tarimoro ni siquiera ha solicitado su cita y Jerécuaro no tiene director de policía.

PR