Diego confía en que el presidente "destrabará" la presa El Zapotillo

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que espera que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, destrabe los problemas de la presa El Zapotillo y reinicie su construcción.

"Yo espero que ojalá que sí lo destrabe el presidente, es un deseo, no es fácil, lleva varios sexenios, hoy más que nunca los estados están de acuerdo, ese era el problema antes, que los estados de Guanajuato y Jalisco no se pusieron de acuerdo aun siendo del mismo partido, cuando la federación que siempre estuvo puesta".

Reconoció que a pesar de que el presidente logre destrabar el problema, la población debe estar consciente que el agua iniciará a llegar después de tres o más años.



"Hoy existe el acuerdo y creo es por la emergencia que tenemos por contar con agua en las áreas metropolitanas de Guadalajara y León y en los Altos de Jalisco, yo veo con buenos ojos que ahora sí se empiece a destrabar y para no engañar a la gente no es algo que se dará rápido, son procesos que llevan su tiempo, es un tema de años, pero tenemos que avanzar, yo sigo esperando mi reunión con el presidente para analizar este y otros temas pendientes".

Aclaró que no acudirá el sábado a la reunión con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien visitará la zona de la presa El Zapotillo para dialogar con los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que serán inundados, así como para observar el estatus de la obra.



Señaló que no fue invitado a la gira presidencial en la zona y esperará los resultados que dé a conocer el presidente, quien dijo que busca solucionar la construcción de la presa para no dejar obras iniciadas.

Diego enfatizó que tampoco ha dialogado con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro para conocer su conversación con el presidente de México en sus dos reuniones previas a esta visita presidencial, la cual será la tercera entre ambos gobernantes en un mes.

"Va al estado de Jalisco, no viene a Guanajuato, lo que convenga al proyecto, ahí estaremos, es un proyecto que anhelamos mucho los leoneses y ahora a la gente de Jalisco, esa presa va a dotar de agua no sólo a León, sino a los Altos de Jalisco y a la Zona Metropolitana de Guadalajara, hay que revisar si es prudente acudir, tal vez es un dialogo del presidente con los habitantes, vi la noticia en la mañanera y esperaremos".

Sobre el fallo del juez federal que impide la construcción del acueducto - debido a que afecta un ejido particular - el gobernador dijo que se requiere la construcción de dicho acueducto para que el agua circule hacia Jalisco y confió en la visita del presidente para destrabar el problema para destrabar este tipo de problemas a través de la expropiación.



"Es parte de muchos vicios que existen, si no hay acueducto no habrá agua para los altos de Jalisco, no sólo es dotar de agua a León, es vital el acueducto, es parte del trabajo por realizar, esta también el tema de la constructora con Abengoa".

"El tema se tendrá que analizar, para solucionarlo está la expropiación, no se requiere la compra y la voluntad, hay en la ley la Causa de Utilidad Pública que permite a los gobiernos expropiar terrenos cuando es un tema de utilidad pública, como lo hemos hecho aquí en Guanajuato en diversos temas como la creación de carreteras y caminos, ojalá que sea para bien del proyecto".

Diego concluyó que hasta el momento no ha dialogado con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y espera que hacerlo después de la visita del mandatario federal a la zona, "no he platicado con Alfaro, no hemos tenido la oportunidad de llamarnos, pero estoy seguro que pronto nos estaremos comunicando".

