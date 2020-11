Dictan prisión preventiva a guanajuatense por caso de la Guardería ABC

La salmantina y panista activa Carla Rochín Nieto fue detenida el pasado jueves como presunta responsable de haber otorgado los permisos de operación a los dueños de la Guardería ABC, sin que esta contara con las medidas de seguridad para el resguardo de los menores. Así lo reveló Gabriel Alvarado Serrano, abogado de la agrupación ´Manos Unidas por Nuestros Niños´.

En estos momentos Carla Rochín Nieto permanece detenida en un penal Hermosillo, Sonora y se encuentra en espera de la vinculación a proceso por parte de un juez federal.

Recientemente Carla Rochín se desempeñaba como titular de la ONG Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A.C. Hace apenas unas semanas había sido designada coordinadora de estrategias para la jornada electoral 2021, por la Comisión Organizadora Electoral del PAN.

Rochín fue detenida al mismo tiempo que el empresario Sergio Salazar, entonces Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Quién es Carla Rochín Nieto?



Carla Rochín Nieto cuenta con una carrera inconclusa en decoración de interiores por la Universidad de Guanajuato y varios diplomados en administración y políticas públicas (también truncos). Ocupó una curul en la San Lázaro del 2003 al 2006.

Hace once años, mientras se desempeñaba como Coordinadora Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la administración del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, ocurrió el incendio de la Guardería ABC (5 de julio del 2009), donde lamentablemente 49 niños fallecieron y 41 más resultaron heridos.

Carla Rochín fue cesada de su cargo en julio del mismo año. También fue separado de su cargo Sergio Antonio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales del organismo.

Carla Rochín saldrá libre: PAN de Salamanca



El presidente del Partido Acción Nacional en Salamanca, Galo Carrillo Villalpando, en entrevista con periódico AM, comentó que la diputada Carla Rochín saldrá libre de estos delitos que se le acusa:

"No nos cabe la menor de las dudas que ella va a salir integra, absuelta una vez más, porque ya existe un expediente donde ella ya fue absuelta, exonerada de todos los delitos a los que se le imputaba en la guardería ABC y con ello nos queda claro que no es una cuestión legal porque no puede ser juzgada una persona dos veces por el mismo delito y legalmente va a salir nos queda claro que no tiene ninguna responsabilidad porque ya hubo una investigación y se llegó a esa resolución y este tema ya se convirtió en cuestión política".