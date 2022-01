Dice el doctor Macías que si te contagiaste a partir del 1 de enero, es ómicron

León.- "Gente previamente sana que tenga covid después del primero de enero, asumamos que se tiene la variante ómicron; entra rápido y sale rápido", compartió en redes sociales Dr. Alejandro Macías Hernández, médico internista e infectólogo.

Para aquellos trabajadores que se han infectado por esta nueva variante de covid-19, señaló que "es razonable volver a trabajar al octavo día, luego del inicio de los síntomas. Si los aislamos 14, nos quedaremos sin gente para trabajar".

Apenas el martes pasado el especialista infectólogo, quien fuera el "zar" contra la influenza AH1N1, indicó también en redes sociales que "es posible que para las próximas semanas la mitad de la población de México se contagie con la nueva variante ómicron".

El Dr. Macías enfatizó en que esta nueva variante infectaría a más gente, no obstante, "esto no resultará tan grave, ya que muchas personas ya se han contagiado o tienen la vacuna, además de que ómicron no ataca directamente a los pulmones".

Ha explicado además que "va a haber una subida rápida, yo creo que Ciudad de México va a ser en enero y luego habrá una caída hacia el final de enero o febrero... y no todos los estados del país saldrán de la variante ómicron al mismo tiempo, ya que dependerá de la manera en la que vaya afectando a cada entidad".

Para el experto infectólogo resulta algo positivo la intensidad en la cantidad de casos de ómicron, ya que "esto quiere decir que el fin de la pandemia podría estar cada vez más cerca", ya que considera poco probable se descubran nuevas variantes, aunque "todo puede suceder".

Te puede interesar Por estas razones no quieren cancelar la Feria de León

CASOS Y DECESOS DE LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS

Por lo pronto, hemos visto que en los últimos días ha crecido el número de casos por covid-19 en México, pues en las últimas 24 horas del martes se registraron 33 mil 626, con 162 decesos, y el miércoles subió hasta los 44 mil 187 casos y 199 fallecimientos, cifra que es probable siga creciendo dada la velocidad con la que ómicron produce los contagios.

Cabe señalar que, en Guanajuato, en las últimas 24 horas se registraron 2 mil 219 casos y 14 decesos.

JP