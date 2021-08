Diario de una persona zurda en un mundo de diestros

Guanajuato.- En este mundo, existe otro – el cual para muchos es desconocido - donde todo es al revés a los ojos de la gente "común". La vida en este planeta está construida para aquellas y aquellos "normales", también conocidos como diestros, pero entre la población mundial, hay un 13% que les hace contraste: los zurdos.

Izquierdos o hasta siniestros es otra forma de llamarle a estas personas que se conducen por la vida utilizando de manera predominante el lado izquierdo de su cuerpo. Su mundo es al revés, desde tomar el lápiz hasta patear un balón.

La vida de una zurda parece algo normal, o equivalente a la de un diestro, pero la verdad es que tiene sus desafíos, aún en esta época moderna. La historia de los retos de los izquierdos comienza de la misma manera de la que comienza la historia de la humanidad: a través de la escritura.

Siendo una bebé, una zurda es sentada en su sillita con una hoja al frente, lista para escribir con su mano favorita, o sea la izquierda; pero lo primero que hace la maestra en un kínder noventero es ponerle en la mano derecha el lápiz para que escriba como diestra. Así le comienzan a enseñar a escribir, entorpeciendo su tendencia natural, por fortuna su papá lo nota.

El efecto Silver Surfer ??: un fenómeno que solo los zurdos entenderán ??#DíaInternacionalDelZurdo pic.twitter.com/EKQ5Bqqo9T — pictoline (@pictoline) August 13, 2021

Gracias a un video tipo documental grabado por la escuela para que los padres vean el desempeño de sus hijos, el papá observa cómo ella toma el lápiz con la mano izquierda, pero la maestra se lo cambia a la mano derecha. El papá - nacido en los cincuentas y en una época en la que ser zurdo era un tabú - es tajante con la educadora, "déjela que escriba como se sienta cómoda, con la zurda", le dice.

Al crecer llegaron más retos, sobretodo en la escuela. Las personas zurdas tuvieron que aprender a usar tijeras sin que se doble el papel y sentarse en un pupitre con el descansa-brazos a la derecha.

Ser izquierda es escuchar de manera constante la pregunta "¿a poco eres zurda?", de parte de un compañero con el que se convive diario pero que apenas se dio cuenta. No hay mucho que responder, más que decir sí con una sonrisa y seguirse cuestionando por qué a la gente le parece tan fascinante.

Una estudiante zurda se tiene que acostumbrar a escuchar más preguntas que solamente se le dice a la gente de su "tipo" en la escuela. Una de ellas, más que una pregunta es un regaño: "¿Por qué está tan manchada tu libreta? No te puedo recibir tu tarea así de sucia" y solo resignarse a decir "es que soy zurda".

La escritura se hace de izquierda a la derecha, por eso al escribir en ese sentido es casi imposible no pasar el puño de la mano por lo que ya está escrito con lápiz y no "embarrar" el carboncillo o la tinta por toda la hoja. La niña, decidida a no rendirse aprende a poner debajo del puño izquierdo una hoja con la que, aun que va tapando lo que está escribiendo, hace una especie de muro entre el carboncillo que hay en la hoja y su mano.

Incluso en el hogar las cosas están acomodados para su familia diestra. El papá, consciente de que es la única de los 4 miembros en la familia con esta "condición" busca cambiar esto. Para que su hija esté más cómoda mueve el ratón de la computadora al lado izquierdo, así todos batallan menos ella.

Ya en la adolescencia, como todos, la niña zurda se comienza a interesar por el arte y a descubrir nuevos pasatiempos, entonces le pide a su hermano que le enseñe a tocar guitarra. Él entra en crisis - cómo le hará si esa guitarra no es para zurdos - entonces se las ingenia, le presta su instrumento y encuentra la manera de que, con las cuerdas al revés toque un pedacito de la canción Smoke on the Water de la banda setentera de rock Deep Purple. Es la única que se sabe y la que presume en campamentos y reuniones con amigos.

En el ámbito religioso la niña zurda también le batalló. Sus tutores de catecismo se quedaron en el pasado asociando lo zurdo con lo siniestro, con lo oscuro y lo malvado. Le dijeron que no se podía persignar con esa mano, pero por fortuna no le importó, su mamá también le dijo que no pasaba nada, entonces ignoró el señalamiento.

Por el lado social también tuvo que enfrentarse a ciertos retos, las reglas de cortesía están pensadas para los diestros. La ahora joven zurda tuvo que acostumbrarse, al sentarse a la mesa, a cambiar su bebida del lado derecho al izquierdo, a no alzar mucho los brazos para que su codo no chocara con la persona que está a su lado y a cambiar los cubiertos de lugar.

Así, se tuvo que adaptar a muchas otras cosas más... Debo confesar que esa zurda soy yo, pero que lo vivido es algo que el 13% de la población también experimenta. Como estas situaciones hay muchas más, existen escenarios que los diestros viven con normalidad pero que para los zurdos son un reto.

Entrar a clase e ir corriendo a por una de estas porque solo había 1 o 2.

Y como me quedase sin ella...me iba a tocar sufrir ??#DiaInternacionalDelZurdo pic.twitter.com/YjjYwim9xo — David (@davidADRV_11) August 13, 2021

A veces me pregunto si, si hubiera nacido árabe, no habría tenido ese problema de ensuciar mis cuadernos, considerando que ellos escriben en sentido contrario a nosotros.

Algunos datos que no sabías de los zurdos

- Aun no sé sabe por qué la gente es zurda, algunos creen que por genética

- Se cree que las personas que escriben con la izquierda tienen mala salud y muerte prematura pero es falso

- Paul McCarnet, Obama, Maradona, Scarlett Johansson, Van Gogh y Emma Thompson son algunos de los varios personajes célebres que son zurdos

- El ser zurdo es más común en hombres que en mujeres

- Ángel Mena, William Tesillo, Osvaldo Rodríguez, Santiago Colombato, Víctor Dávila y Omar Fernández fueron jugadores del Club León zurdos

- El 13 de agosto es el día de los zurdos

PR