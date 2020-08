Detienen a un hombre que disparó e intentó ahorcar a su ex pareja

Juan Bernardo quedó detenido luego de intentar matar a su ex pareja con un disparo y por asfixia

Un hombre identificado como Juan Bernardo fue aprehendido por la Fiscalía de Guanajuato en Celaya luego de ser acusado de atentar contra su ex pareja, primero al intentar asfixiarla y meses después disparándole con un arma de fuego.

#FGEInforma Agentes de la @AIC_Guanajuato aprehendieron a Juan Bernardo "N", inculpado en los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar; permanecerá en prisión luego que un Agente del Ministerio Público le formuló imputación y fue vinculado a proceso penal #Celaya pic.twitter.com/PNBO8phh2D — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 11, 2020

Con base en los registros de investigación se lograron recopilar las pruebas suficientes para respaldar los hechos que lo señalan de tentativa de feminicidio y violencia familiar.

El imputado y la víctima sostuvieron una relación durante varios años; sin embargo la mujer sufría una vida violenta en cada ocasión que el acusado consumía alcohol y otras sustancias. En febrero de este año, la ofendida despertó al sentir que se estaba asfixiando y vio muy cerca a Juan Bernardo, quien tenía puestas sus manos en su cuello intentado ahorcarla. La víctima logró zafarse y corrió para resguardarse.

Otro de los intentos del agresor para asesinar a su ex pareja se registró el 01 de junio cuando la afectada se encontraba en la calle Luis Donaldo Colosio; ahí el detenido disparó con un arma de fuego en contra de la mujer. Esto no pasó a mayores ya que el impactó no lesionó a la afectada.

Al denunciar los hechos, la Agente Especializada del Ministerio Público de la UNAIM intervino rápidamente e integró una carpeta de investigación que derivó en una solicitud de orden de aprehensión, con lo cual este sujeto fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, y como resultado de las diligencias de investigación realizadas, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión hasta recibir sentencia.

La Fiscalía del Estado a través de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres (UNAIM) con sede en Celaya implementó los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de la víctima. además de ofrecerle asistencia jurídica y apoyo psicológico.

