Detienen a 565 leoneses durante la Noche Buena

León.- Detienen a más de 500 leoneses durante Noche Buena. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó esta mañana que se detuvieron a 565 personas en las últimas horas.

La dependencia municipal preciso que a 24 de ellas se les detuvo por la comisión de algún delito. Este viernes 25 de diciembre se informó la detención de un hombre identificado como Gerardo de 29 años por ser el responsable de la muerte de un elemento activo de la Policía de León.

Mis condolencias ante el lamentable fallecimiento de nuestro compañero de @Seguridad_Leon, Luis Ángel Ramírez Briseño.



Deseo pronta resignación para sus familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/A7jtnTvGEX — Héctor López S. (@hlsantillana) December 26, 2020

Según lo que se ha reportado, Luis Ángel de 22 años sufrió una herida provocada por su cuñado, con quien habría discutido momentos antes. La lesión penetrante en el abdomen provocó el deceso del joven en el lugar.

La pandemia no detiene a los leoneses

El Operativo de vigilancia implementado durante la Noche Buena también se aplica para controlar las reuniones o aglomeraciones en la ciudad. Todavía este jueves se registró un aforo lleno en plazas comerciales, supermercados y tianguis.

En La Silla Rota informamos este jueves sobre la concentración de personas generada en el tianguis ´La Pulga' en la zona zur del municipio, horas antes de los festejos navideños.

La sana distancia y el uso de cubre bocas son medidas que pese al exhorto de las autoridades no han sido acatadas por la población.

En abril de este año, cuando iniciaba la pandemia en la ciudad zapatera se endurecieron las medidas para quienes no usaran cubrebocas en la vía pública. El no seguir esta medida preventiva le haría acreedor a una multa económica de hasta 8 mil 688 pesos y en el caso del transporte público pasaron de no brindar servicio hasta bajar de la unidad a todos aquellos que no portaran su mascarilla.

El retroceso al semáforo rojo de reactivación económica en todo el estado obligaría a mantener dichas medidas hasta reducir la cadena de contagio.

KD