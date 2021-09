Detiene la Policía de León a banda de presuntos clonadores de tarjetas

León.- En dos intervenciones, la Policía de León detuvo a cinco hombres por presuntamente clonar tarjetas y engañar a ciudadanos en cajeros automáticos, cambiando sus tarjetas por otras.

Las detenciones de estos hombres se realizaron durante la tarde del pasado sábado 4 de septiembre.

Por medio de la video vigilancia se localizó a los hombres y se les dio seguimiento en el recorrido que hicieron en sus vehículos.

La primera detención se realizó alrededor de la 1 de la tarde.

Personal de Seguridad y Protección Bancaria S.A. De C.V (Seproban), generó un reporte en el que dio aviso que dos personas estaban en las inmediaciones del cajero automático Banorte ubicado en Avenida Juárez y calle Río Santiago de la colonia La Luz, presuntamente intercambiando sus tarjetas por otras o clonándolas.

Al lugar arribaron oficiales de Policía y localizaron a dos hombres que coincidían con las características de los presuntos responsables, quienes al darse cuenta de su presencia, abordaron un vehículo y se dieron a la fuga.

Fue a la altura del bulevar Juan José Torres Landa y bulevar Timoteo Lozano que se les dio alcance.

Al momento de ser revisados, se les localizaron 3 envoltorios de presunto cristal, 6 tarjetas bancarias y dinero en efectivo, motivo por el cual fueron detenidos.

Los hombres detenidos se identificaron como: Andrés Felipe, de 29 años y Juan Manuel, de 54 años, ambos originarios del Estado de México.

Lo asegurado, el automóvil Nissan Versa azul, en el que viajaban y los detenidos fueron puestos a disposición.

Dos horas más tarde, durante recorrido de supervisión y vigilancia realizado por oficiales de Policía en las sucursales bancarias, se logró la detención de 3 hombres miembros de la misma banda de clonadores.

Estos hombres circulaban a bordo de una camioneta Mazda CX-7 blanca, sobre el bulevar Mariano Escobedo a la altura de la colonia León Moderno y se les dio alcance en el Malecón del Río de los Gómez.

Al realizarles una revisión se les localizaron 6 tarjetas bancarias de Banorte, por esta razón fueron detenidos los hombres que se identificaron como: José Alejandro, de 37 años, originario de la Ciudad de México; Nicolás de la Trinidad, de 52 años, originario de Jalisco y Óscar, de 65 años, originario de Michoacán.

Todos los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes determinarán su situación legal.

Algunos de los números de las tarjetas aseguradas son: 4915663074332843, 49663077814607, 49663455132366, 49156677410138, 49156678547740, el resto no tiene los números visibles.

La Secretaría de Seguridad Pública hace un llamado a la ciudadanía en general que haya sido víctima de estas personas a interponer la denuncia.

Para evitar ser víctima de este delito, recuerda no ir solo a cajeros automáticos, no solicitar ayuda de extraños, no proporcionar la tarjeta ni información personal a nadie y revisar que la ranura del cajero automático no cuente con aparatos ajenos al cajero.

JP