Detectan yacimientos de litio en Guanajuato: la lucha por su explotación

Guanajuato-. La lucha por la explotación del litio es un tema que se pone sobre la mesa tras la nacionalización de este mineral. En tres municipios de Guanajuato han detectado el oro blanco.

En febrero pasado, el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, demandó al gobierno federal abrir la explotación de litio a la iniciativa privada.

A inicios de semana, el Senado de la República avaló reformar la Ley Minera, enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la cual establece que el litio es patrimonio nacional .

Esto, luego de que no prosperara la aprobación a la Reforma Eléctrica, que también envió el primer mandatario al Poder Legislativo.

Las posturas son contrarias, pues mientras a nivel estatal las autoridades se han pronunciado por el ingreso de la iniciativa privada al tema, el gobierno federal, lo limita.

La iniciativa de López Obrador sostiene que el litio es patrimonio nacional, por lo que su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo de la nación.

De acuerdo con información del periódico AM, en febrero el titular de Desarrollo Económico señaló que Guanajuato es una de las entidades del país con mayor concentración de litio.

Agregó que poco o nada se podrá aprovechar si el gobierno federal decide utilizarlo para un esquema paraestatal, como sucede con el petróleo.

El Servicio Geológico Mexicano ha dado a conocer que en el país hay 18 entidades con yacimientos de litio en sus localidades, entre las que se encuentra nuestro estado.

"Volvemos al mismo tema del petróleo de hace 100 años. El país que tenga la capacidad económica de poderlo extraer y poderlo refinar, es el que se va a quedar con esa riqueza. Ojalá que sea coinversión y que no sea solamente paraestatal, ya nos hemos dado cuenta que cuando está en manos del gobierno no es lo más competitivo ni lo más adecuado para el país", expresó el funcionario estatal al AM.

El secretario agregó que el hecho de que la iniciativa privada aprovechara el uso del material iba a depender de las leyes avaladas a nivel federal.

ESTADOS CON PRESENCIA DE LITIO

En Guanajuato se ha dado a conocer que el litio se ha encontrado en los municipios de Valle de Santiago, San Francisco del Rincón y Silao.

Los otros estados con presencia de este mineral son: Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Veracruz.

Sergio Contreras, presidente del Partido Verde en Guanajuato, dijo que hasta el momento no hay claridad en cuanto al tema en el estado.

"La verdad es que no ha habido mayor información que la que hasta ahorita está empezando a circular. Yo coincido en qué hay que hacer una exploración a la ley aprobada, en razón de lo que se está buscando regular", aseveró.

PROPUESTA FUE "BERRINCHE" DEL PRESIDENTE

"No había una necesidad de una reforma a Ley Minera, pues la ley ya señala que los minerales son de la nación, incluyendo el litio", afirmó la diputada federal panista, Saraí Núñez Cerón.

"En esencia, se trató de un berrinche que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sacó de la manga luego de que no se le aprobara la Reforma eléctrica.

Con ella busca no solamente prohibir, sino limitar la intervención de la iniciativa privada en la explotación del mineral, lo cual también implica a Guanajuato", señaló a La Silla Rota.

"Eso es lo que pretende, prohibir la entrada de empresas privadas en la explotación del litio, la exploración... y entregársela al estado, a través de una empresa paraestatal".

"Este berrinche lo que hizo fue prohibir concesiones, pero esto no se puede hacer porque está por encima de la Constitución y viola acuerdos comerciales internacionales".

Agregó que la modificación no habla de consultas públicas con ciudadanos, mineros, regulación ambiental, ni acuerdos entre propietarios y empresas especialistas en los temas.

BUSCA 4T QUE RECURSOS NO SALGAN DE MÉXICO

En contraste y defensa de esta reforma, Alma Alcaraz, legisladora local morenista, dijo que durante años empresas extranjeras han saqueado los recursos del país.

Señaló que la autodenominada Cuarta Transformación busca que los recursos del país no salgan de México y sean explotados como propiedad de la nación.

"Ellos (gobierno de Guanajuato) tienen el pensamiento neoliberal, de entrega de los recursos, a cambio de apoyos, negocios, no sabemos... o una serie de favores, pero eso ya se acabó para nuestro país", comentó.

Agregó que el actual gobierno federal tiene vertientes diferentes a las que se han realizado por 30 años en el país.

¿QUÉ ES EL LITIO?

El litio es un mineral que se usa para la elaboración de baterías y hasta para curar enfermedades, su nacionalización está sobre la mesa.

Este mineral se extrae a partir de tres tipos de depósitos: salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias.