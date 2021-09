Detectan dos terrenos para buscar fosas clandestinas en León

Guanajuato.- La titular de la Secretaría de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo, declaró que se tienen detectados dos puntos para buscar fosas clandestinas en León.

Aceptó que Las Buscadoras son quienes detectaron dichos puntos y el Estado ya tiene programado con la Comisión de Búsqueda, las fechas para trabajar en los terrenos señalados.

Dijo que Las Buscadoras han estado compartiendo con la Comisión de Búsqueda algunos puntos donde ellas tienen información, de que pudiera haber alguna fosa clandestina.

"En el caso de León si existe un par de puntos donde estarán haciendo búsquedas en los próximos días, de acuerdo a la programación que tiene la propia Comisión de Búsqueda".

"No tengo las fechas y por cuestión de seguridad no se dará a conocer la información, es la propia comisión con Las Buscadoras quienes hacen la programación y se da a conocer previamente cuándo van a presentarse en varios municipios y sí está considerado León dentro de estas búsquedas"

Sobre las constantes críticas de las familias afectadas y los colectivos, señaló que el Estado continúa trabajando con los protocolos federales en la búsqueda de personas desaparecidas.

"Se les respeta, pero hemos contado con comunicación permanente con Las Buscadoras y reuniones, no hay semana en la que no estemos en comunicación con Las Buscadoras y con los colectivos, entendemos que dentro de su dolor quisieran que hubiera más búsquedas, sin embargo, tenemos que seguir los protocolos, la Comisión Estatal sigue trabajando, lo hace de manera permanente, todas las semanas hay búsquedas, y vamos a seguir garantizando la seguridad de los buscadores".

Sobre las quejas hacia el comisionado Héctor Ezquerra, quien es señalado de no atender a los colectivos en las últimas semanas, la Secretaria de Gobierno negó que esto sea real.

"No sé quién haya hecho esos comentarios, soy respetuosa, pero existen búsquedas todas las semanas, no existe una semana en la que no se lleve a cabo, han existido pausas por una cuestión de capacitación que se dio a la Comisión de Búsqueda local, pero se han reactivado de manera inmediata".

Recordó que hace un par de semanas fue la capacitación impartida por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda la cual es obligatoria para las comisiones estatales de búsqueda.

"Además estuvieron participando los colectivos, la capacitación es importante, pero la instrucción que se le ha dado al Comisionado Héctor Ezquerra es que no se detenga las búsquedas", concluyó la Secretaria de Gobierno.

JP