Destina el gobierno 93.5 millones para la seguridad de Guanajuato

Celaya, Gto.- El gobierno del estado realizó la entrega de equipamiento policial para los municipios que integran de las regiones 1 noreste y 3 centro del estado, donde el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo resaltó el valor de los elementos policiales como parte fundamental del funcionamiento en los municipios.



"No son soluciones de un día para otro, no son varitas mágicas que solucionen problemas con una receta; el resultado es el trabajo diario en conjunto con los tres niveles de gobierno, la participación ciudadana y el trabajo del Ejecutivo", apuntó Rodríguez Vallejo.

"Hoy nuestros policías tienen mejores condiciones laborales y ese ha sido el compromiso que nos toca asumir a los municipios a fin de seguir contando con este apoyo por parte del estado, pese a la disminución del presupuesto y que la Federación nos ha retirado. La calidad de vida de los policías y la de sus familias nos dará policías más comprometidos con la sociedad a la que le sirvan y no vamos a fallar con el manejo de estas herramientas y equipos que hoy se pone de nuestras manos", dijo la alcaldesa.

Para la región 1 noreste hoy se entregan 11 patrullas pick up, con una inversión de 7 millones 315 mil pesos; mientras que para la Región 3 Centro fueron 52 patrullas pick up y 18 motocicletas, con una inversión de 38 millones 356 mil 400 pesos. En total se entregarán 63 patrullas pick up y 18 motocicletas, con una inversión de 45 millones 671 mil pesos.