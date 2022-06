Destapan otro negocio de Sheffield en Veracruz: Un bar oculto en Tlacotalpan

León.- Se llama Astor María. Es un bar moderno con mojitos y toritos como bebidas estrellas. Con música jarocha en vivo los fines de semana. Y ambiente familiar en la plaza principal de un pueblo mágico. El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, tiene este restaurante-bar en la plaza principal de Tlacotalpan con sones veracruzanos en vivo.

El bar, por cierto, cada vez le gana más terreno a la explanada del Parque Zaragoza, junto a la Iglesia. Las mesas y los músicos invaden la plaza cada fin de semana, con la tolerancia de las autoridades fiscalizadoras municipales.

Astor María opera en el centro de Tlacotalpan desde septiembre de 2020 y los familiares, socios y colaboradores de Sheffield lo promueven en Facebook y redes sociales desde hace un año. El delegado de Profeco en Veracruz, Bruno Fajardo, originario de León, por ejemplo, tiene decenas de videos del bar en su perfil de Facebook.

Hace 3 años, cuando Sheffield era panista y atacaba a Morena, la finca de Astor María era un restaurante austero con mesas de plástico, según se aprecia en Google Earth. Hoy con Ricardo Sheffield como Procurador Federal del Consumidor la finca se ha convertido en uno de los restaurantes más importantes en el centro de Tlacotalpan, ciudad Patrimonio de la Humanidad, con espectáculo en vivo casi todos los fines de semana. Astor María lleva el nombre de su hija María y ofrece hamburguesas, alitas, empanadas y comida rápida para acompañar con bebidas. El trago estelar es El Torito, bebida cremosa y dulce, típica de Veracruz. También hay mojitos.

El bar Astor María no fue incluido por Ricardo Sheffield en su Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial presentada el 8 de mayo del 2021, cuando dejó el cargo el año pasado para hacer campaña por la Presidencia Municipal de León. Para esa fecha, el bar Astor María ya tenía 8 meses trabajando en Veracruz. El bar comenzó operaciones en plena pandemia, pero no fue impedimento para el Procurador Federal.

Hotel La Casa de las Sirenas en Tlacotalpan construido en sociedad con el delegado delegado de la Profeco en Veracruz Bruno Fajardo y su esposa Renata Arévalo. No lo reporto en su Declaración Patrimonial el 18 de mayo de 2022.

Los mismos familiares de Sheffield, se han encargado de promocionar el bar Astor María en sus redes sociales. Y uno de los principales promotores es el delegado de Profeco, Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez -socio de Sheffield en el hotel La Casa de Las Sirenas.

El 1 de junio de 2021, la Silla Rota Guanajuato publicó las primeras compras de dos casas de Ricardo Sheffield Padilla siendo Procurador Federal del Consumidor sin incluirlas en su Declaración Patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública. Una de las casas compradas por Ricardo Sheffield en la colonia Presidentes de México (calle Plutarco Elías Calles 103), le costó 2 millones 850 mil pesos y la pagó de contado. En su declaración, Sheffield dijo que le costó 642 mil pesos. La casa fue comprada por Sheffield el 21 de febrero del 2019, según el Notario Público 82. Es una finca de 10 metros de frente y 35 metros de fondo (320 metros cuadrados), donde antes había una fábrica de botas.

Casas reportadas con datos erróneos en su Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial presentada el 8 de mayo de 2021

El ex presidente municipal de León compró otra casa en la colonia Las Fuentes (frente al estadio León) y no la incluyó en su declaración patrimonial del 2021. La propiedad la compró el 20 de mayo de 2020 y la costó un millón 300 mil pesos, a nombre de la empresa LifeTime Inmobiliaria. La vivienda se pagó con dos cheques de la cuenta de Renata Arévalo en Banco del Bajío. En esa casa fue montada una oficina de LifeTIme con un letrero que dice "FRSP interior 3" y otro anuncio que dice: RapiDivorcios. Esta propiedad no aparecía en su Declaración de Conclusión del 2021, ni en su Declaración del 2020, aún cuando fue comprada 11 días antes de que venciera el plazo para cumplir con la obligación en DeclaraNet.

Las dos viviendas no aparecen a nombre de Ricardo Sheffield en el Registro Público de la Propiedad, sino que son adquiridas a través de la empresa LifeTime Inmobiliaria SA de CV, de la que es socio Ricardo Sheffield Padilla y su esposa Renata Arévalo, de acuerdo al Acta Constitutiva asentada en el Registro Público de la Propiedad de León.

La empresa Life Time Inmobiliaria fue constituida el 17 de junio del 2011 con 12 socios con el nombre de "Sheffield y Asociados SA de CV". Pero esa empresa tuvo una modificación el 17 de enero del 2015 para llamarse ahora "Deforest León SA de CV". La empresa tuvo una segunda modificación el 3 de enero de 2019 al celebrarse una asamblea de socios en donde se disolvió el Consejo de Administración y quedó como administradora única su esposa Renata Arévalo. Finalmente la empresa cambió de nombre y de socios el 8 de febrero del 2019, justo cuando Sheffield tenía 2 meses como titular de PROFECO, para llamarse a partir de entonces como "Life Time Inmobiliaria SA de CV".

UN HOTEL OCULTO EN TLACOTALPAN

El primero de junio del 2022, el periódico Reforma y la asociación Mexicanos Contra la Corrupción dieron a conocer que Ricardo Sheffield Padilla tiene ahora un nuevo hotel en Tlacotalpan, Veracruz. Se trata del Hotel Boutique La Casa de las Sineras, en donde hay habitaciones de hasta 4 mil 500 pesos. Los socios de la empresa hotelera son Ricardo Sheffield Padilla y Bruno Fajardo, el delegado de PROFECO en Veracruz.

La Casa de Las Sirenas es una finca histórica de Tlacotalpan, con techos de teja y con habitaciones de lujo, hidromasajes y dos albercas.

El hotel de Sheffield es operado por la empresa Operadora Turística La Casa de las Sirenas SA de CV" -constituida el 28 de octubre del 2021-. El Procurador Federal del Consumidor omitió reportar su participación en esta empresa en su declaración patrimonial del 2022.

En su última declaración, Sheffield acepta que es socio de dos empresas: Life Time Inmobiliaria SA de CV y Lyric Inmobiliaria SA de CV en Guanajuato. Pero el Procurador no hace referencia a la empresa Operadora Turística La Casa de las Sirenas.

El delegado de PROFECO en Veracruz, Bruno Fajardo, sí reportó en su declaración ser accionista del 10 por ciento en la empresa Operadora Turística La Casa de las Sirenas.

