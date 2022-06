Dessire Ángel propone evaluar la seguridad con evidencias científicas

Guanajuato.- En Guanajuato, la estrategia de seguridad le costó al erario 2 mil 365 millones 281 mil 059 pesos en el 2021. El dato corresponde "al importe general de los operativos efectuados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sin que se haga una distinción por operativo", aseguró la diputada Dessire Ángel.

Dessire Ángel, durante su intervención en tribuna del Congreso. (Foto: Especial)

La información fue otorgada por la propia Secretaría de Seguridad durante el análisis de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno frente a las preguntas de la diputada sobre algunas estrategias que contenía el documento circulado para análisis. Lo que significa que, "no hay evaluación de los resultados de cada componente de la estrategia ni se mide eficiencia en función de los resultados", afirmó.

En un comunicado enviado por la diputada del partido Movimiento Ciudadano, dio a conocer datos interesantes que por su relevancia damos a conocer casi en su totalidad.

Dessire Ángel aseguró que frente a dicha estrategia, su propuesta quiere "innovar, ir más allá de lo que habitualmente se hace en el Estado y en el país: Proponemos un think tank, llamados en español ´centros de pensamiento´, ´laboratorio de ideas´ o ´centros de estudio´" que con base en evidencia científica evalué la política pública en materia de seguridad pública en Guanajuato".

Expuso que se requiere de políticas públicas bien orientadas, que se documente todo su proceso con la finalidad de evaluar si la problemática o la necesidad fueron resueltas parcial o totalmente, qué falló, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, cuánto costó, en dónde hay que acentuar la inversión, en qué se debe ahorrar; es decir, se debe evaluar íntegramente si dicha política pública es eficaz, si el gasto programado dio o no, el resultado esperado.

Actualmente no hay evidencia empírica u objetiva que permita demostrar que el incremento en el gasto en materia de seguridad pública que hemos visto en los últimos años se haya visto reflejado en la baja de incidencia delictiva o en la percepción de seguridad, aseguró, ni tampoco sabemos si de no invertir tanto estaríamos rebasados de peor manera.

En rueda de prensa previa a la sesión ordinaria del Congreso, acompañada por Alejandro Hope, especialista nacional en temas de seguridad, quien opinó favorablemente sobre la iniciativa, afirmó que, en la Ciudad de México, los homicidios disminuyeron 40% en

febrero contra el mismo mes del año pasado. En Jalisco, la caída fue de 34%. En el Estado de México, 32%, pero se pregunta "¿Qué explica ese fenómeno? ¿Es resultado de medidas adoptadas por los gobiernos estatales respectivos? ¿Es algo que hicieron las autoridades municipales? ¿Es producto de alguna estrategia federal? ¿Se trata de algo provocado por factores exógenos (como la pandemia, por ejemplo)? ¿O es sólo un movimiento aleatorio de las series estadísticas?".

La realidad es que no sabemos con plena certeza, sentenció. Es probable que muchas intervenciones, impulsadas por autoridades de los tres niveles de gobierno, estén funcionando bien, pero ¿qué son y por qué funcionan? "Francamente lo ignoro. Igualmente, hay mucho que se hace por inercia u ocurrencia que no sirve de gran cosa, pero sin saber bien a bien los motivos del fracaso", concluyó.

Explicó que es necesario tener un diagnóstico riguroso, una planeación basada en métodos científicos, una ejecución supervisada y una evaluación basada en evidencia.

En el ámbito internacional existe una amplia experiencia en la adopción de modelos de evaluación de políticas públicas, modelos que se apoyan en metodologías científicas y evidencia empírica, que han permitido enfocar los esfuerzos públicos para articular a diversas dependencias estatales con la sociedad civil organizada, el sector empresarial e instituciones académicas de educación superior y centros de investigación.

La diputada Dessire Ángel, afirmó que al crear esta base legal, Guanajuato estaría a la vanguardia y sería pionero nacional en el análisis estadístico y de datos en materia de evaluación de la política de seguridad pública, con el fin de lograr implementar las políticas públicas y podrá mejorarse e impulsar aquéllas que demuestren tener mejores resultados con base en evidencia y, por el contrario, modificar o eliminar aquellas que resulten menos benéficas y costo-eficientes.

En su pronunciamiento en Tribuna en el Palacio de los Poderes, expuso: "queremos la creación de la Comisión Estatal de Evaluación de las Políticas de Seguridad Pública como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de las políticas públicas en materia de seguridad pública, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia".

Acotó que la comisión no tendría ninguna función operativa en materia de seguridad pública y no intervendrá en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera operativa y tampoco tocará la Ley General y la respectiva Ley Local. Se trata de un think tank público, con independencia técnica, integrado por personas altamente especializadas en investigación científica en materia de evaluación de políticas públicas.

