Después de 15 días paralizados, MORENA ya puede iniciar campañas en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- En una sesión denominada como urgente, y que fue convocada a las 23:30 horas del pasado domingo 4 de abril (30 minutos antes de que iniciara el primer día de campañas), el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato comenzó con el análisis de todas las planillas registradas. Y algunas de ellas fueron consideradas como improcedentes por el Consejo General de este órgano electoral. En el caso del PAN, sus 46 planillas fueron calificadas como viables, por lo que las y los contendientes de este partido comenzaron antes sus campañas.

De acuerdo a los argumentos de los integrantes del Consejo de esta autoridad electoral local, la negativa a las postulaciones fue a consecuencia de no haber presentado la documentación necesaria para los registros de candidatos y candidatas para diversas presidencias municipales. Y ante dicho escenario, se declararon improcedentes 42 planillas de los partidos MORENA, PRI, PRD, PT, MC, PES, NA y Fuerza por México.

Los lineamientos establecen que ningún candidato o candidata puede iniciar campaña hasta que el Consejo General del IEEG vote la viabilidad de las planillas. Por esto es que algunos contendientes no habían arrancado con sus campañas. Tal fue el caso de MORENA, pues debido a que, de acuerdo al criterio del órgano electoral, no cumplieron con diferentes requisitos como cartas de residencia y constancia de inscripción al padrón electoral, entre otras.

Fueron once municipios en los que MORENA no había obtenido luz verde del IEEG; Salamanca, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Moroleón, Pueblo Nuevo, Victoria y Tarimoro. Luego de las negativas a sus postulaciones, MORENA impugnó esta determinación del IEEG ante el Tribunal Estatal Electoral (TEEG), cuya instancia -y luego de 14 días de haber comenzado las campañas- determinó la viabilidad de diez de las once candidaturas.

En una sesión realizada este martes y tras recibir la notificación de resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), aprobó los registros de las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Moroleón, Pueblo Nuevo, Salamanca y Tarimoro, postuladas por el partido MORENA.

De acuerdo a miembros del Consejo de este órgano electoral, del análisis de la documentación presentada satisficieron los requisitos de elegibilidad tanto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, como en los artículos 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, por lo que tras 15 días paralizadas, finalmente MORENA puede iniciar campañas en diez municipios. Sin embargo, en el municipio de Victoria aún no pueden comenzar debido a aún continúa el análisis de su impugnación en tribunales electorales.

AR/PR