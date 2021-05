Despiden a Paco, paramédico fallecido en Irapuato tras accidente

"Paco no merecía morir así, fue el reclamo durante su velorio; Paco no merecía morir un jueves de mayo, Paco merecía seguir vivo, Paco debería seguir salvando vidas, pues quedan pocos como Paco, pocos interesados en el prójimo, pocos que se sacrifican por el otro, pocos que valía la pena que siguieran en el mundo y hoy no están", dijo su novia al despedirse de él y al soltar su féretro.