Despiden a Juan Manuel Rosas, activista social y político de Morena que murió

León-. Muere Juan Manuel Rosas Balderas, y junto a él un legado activista, social y político que dejó en León. Este miércoles conocidos y amigos confirmaron que tras estar internado por contraer covid-19 Rosas perdió la batalla, últimamente militaba en Morena.

El político de 60 años afiló una trayectoria que fue reconocida por sus colegas, pues de ser un "brillante locutor" pasó a militar en partidos como el PRD, y después con Morena. También fue activista social y ayudó a personas en diferentes causas, a través de manifestaciones y marchas.

Murió, Juan Manuel Rosas Balderas, gran ser humano uno de los fundadores del PRD en León, actualmente militante Morenista, activista luchador social, también fue locutor de radio y ambientalista, nuestras condolencias a su familia, (qepd) @ELPODERNOTICIAS@JorgeCamarillo7 pic.twitter.com/9fmUDZtcHV — Jaime Ramírez (@soyjaimeramirez) August 26, 2021

A Juan Manuel lo identificaban como un hombre "siempre de izquierda", tras su fallecimiento, el diputado local de Morena Enrique Alba escribió: "Amigo, camarada, siempre de izquierda, siempre en causas sociales. Juan Manuel Rosas, dejas un gran legado en nuestro trabajo. Gracias por todo y gracias por ser parte de nuestro movimiento. Saludamos a sus amigos y familiares".

Al mismo tiempo, Marcelino Trejo, ex precandidato de Morena compartió un mensaje de luto a quien en algún momento también quiso ser precandidato a la alcaldía de León.

"Me entero del deceso de mi amigo Juan Manuel Rosas con quien tuve la oportunidad de compartir mucho durante el ultimo año. Externo mis más sentidas condolencias para sus familiares y amigos".

Juan Manuel Rosas fue uno de los fundadores del PRD en León, además fue ambientalista, y luchador social. También estuvo en el Frente Cardenistas de Reconstrucción Nacional (FCRN) y en el Partido del Trabajo.

El político Carlos Montes de Oca recordó como es que se unió Juan Manuel Rosas a las filas del PRD, en 1991, mientras era priísta, memoró el entusiasmo que siempre describió a Rosas.

Estábamos en plena campaña electoral y corría el año 1991. Los candidatos éramos Porfirio Muñoz-Ledo a la gubernatura por Guanajuato, Nacho Rivera, Víctor Rangel y yo a los tres distritos federales; sabía que este municipio era duro de roer para aceptar las tesis y propaganda del partido que nos postulaba, el PRD.

Así que empezamos a idear, por un lado, convencer a algunos priistas que se sumaran a nuestra causa y por otro, no aparecer tan "rojillos" ante la hegemonía panista, de tal manera que me di a la tarea de ir en busca de un puñado de priistas que tenían una oficina en un pasaje sobre la calle de Justo Sierra frente al emblemático Portal Padilla; llegué y ahí estaba Juan Manuel Rosas Balderas y Aurelio (no recuerdo su apellido). Ellos me reconocieron, los invité a sumarse y así lo hicieron sin ningún argumento de por medio por lo cual se afiliaron y fueron asiduos a las juntas partidistas.

Juan Manuel se mostró siempre entusiasta y más que convencido del PRD, lo estaba de apoyar a Muñoz-Ledo de tal manera que aparecía en las conferencias que organizábamos. Así, seguimos en la militancia y nos volvimos a encontrar en Morena, para ser precandidatos a la alcaldía de León. La última vez que lo vi fue cuando fuimos a protestar ante las oficinas de ese partido en Guanajuato, por lo que nos defenestraron anti estatutariamente de participar en otras candidaturas.

#DescanseEnPaz Amigo, camarada, siempre de izquierda, siempre en causas sociales. Juan Manuel Rosas, dejas un gran legado en nuestro trabajo. Gracias por todo y gracias por ser parte de nuestro movimiento. Saludamos a sus amigos y familiares. pic.twitter.com/crGO4hYzaQ — Enrique Alba (@EnriqueAlbaM_) August 26, 2021

En sus últimos días Rosas también fue profesor de la Universidad de La Salle.

El covid-19 y su adicción al tabaco empeoraron su salud de a poco, incluso el 20 de julio publicó una fotografía a redes mientras estaba internado, desde ahí reconoció el peligro de la muerte y prometió no volver a fumar.

