Desmienten supuesta llegada del Cártel de Sinaloa a Guanajuato

Una vez más las fake news ponen de cabeza al estado de Guanajuato. La supuesta llegada del Cártel de Sinaloa a la entidad mantuvo en alerta a la entidad luego de que en redes sociales se difundiera un mensaje en el que se aseguraba que ´El Marro´ sería apoyado por la agrupación ciminal.

Un breve mensaje que se compartió en grupos de WhatsApp principalmente afirmaba que las tropas de Ismael ´El Mayo´ Zambada llegarían a Guanajuato.

Mensaje de fake news compartido en redes sociales. Imagen; (Especial)

Todo surgió a raíz de los mensajes que el mismo ´Marro´ compartió en videos y que se volvieron virales el pasado fin de semana.

"Aunque que tenga que trabajarle a unos de los señores de la frontera, de los señores de Sinaloa [...] no los voy a dejar entrar, culeros", dijo José Antonio Yépez Ortiz, ´El Marro´.

Todo dejaba entre ver que el líder huachicolero puso sobre la mesa una alianza entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel de Sinaloa.

Ricardo Ravelo, periodista especializado en narcotráfico, aseguró que el clan de Ismael Zambada García, "El Mayo", cerró filas con "El Marro", sosteniendo que la alianza existe

"Hay una alianza, cerraron filas y de esta manera van a tratar de parar en Guanajuato a Nemesio Oseguera Cervantes, ´El Mencho´, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)", explicó Ravelo.

Sin embargo, esta mañana la red de investigadores y académicos Verif1cado Gto informó a través de sus redes sociales que se trata de un mensaje falso que busca crear terror y confundir.

No está de más recordar que antes de compartir noticias se verifique el contenido y su intención. Por ello te dejamos siete sencillos pasos para evitar caer en la falsedad.

- Leer con cuidado el texto antes de compartir.

- Asegurarse que la fuente es conocida y confiable.

- Corroborar que las fechas y lugares del suceso coinciden con la información.

- Si no hay lógica o si las fechas no son actuales, no compartir.

- Consultar medios reconocidos o dependencias de Gobierno.

- No desinformar a las personas.

- Asegurarse que la información es verídica.

DR