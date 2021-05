"Desinvita" de boda a su amiga y se queda sin casarse; aun así quiere su regalo

Guanajuato, Gto.- Una joven guanajuatense se volvió viral después de publicar en sus redes sociales una experiencia que tuvo con su "amiga" quien la desinvitó de su boda por no tener pareja.

Dani Castro, amiga de la novia y quien le iba a regalar una mesa de postres compartió por medio de capturas de pantallas la conversación con su ahora ex amiga. En las fotos, la joven muestra como la novia le pide que, aunque ya no tiene permitido ir a su boda, le lleve un regalo y la mesa de postres prometida.

La historia comienza con un mensaje por Instagram, donde la novia de nombre desconocido le avisa a Dani que ya están listos los pases del evento para ella y su novio. Cuando Dani le explica que no tiene pareja, su ex amiga le explica que entonces queda desinivitada con la excusa de que en su mesa habrá puras parejas y no quiere que se sienta incómoda.

Antes de que la joven pudiera decir algo más, la novia la consuela diciéndole que no se preocupe, pues aún pueden salir a celebrar entre ellas dos y le puede dejar el regalo de bodas.

Dani le comenta con molestia que ya no irá a la boda, aun así su ex amiga necesita que le entregue la mesa de postres. La novia explica que el dinero que su pareja le había dado para comprar el servicio (15 mil pesos) ya se lo había gastado, por lo que no tenía otra opción.

La prometida, decide insultar a Dani y su situación sentimental, pero después se arrepiente y le pide perdón, mientras, la joven solo le pide que ya no la busque más y la conversación termina aparentemente.

Se queda sin boda

Una vez más, la novia le manda un mensaje a Dani y le informa que, por publicar la conversación, su novio ya no se quiere casar con ella, siendo la boda el próximo sábado.

Sin más que hacer, amenaza a la joven con demandarla y continúa con los insultos deseándole también mala suerte en su vida amorosa. Dani pensó que ese era el final hasta que recibió un nuevo mensaje dónde su amiga le explica que, aunque no se va a casar, quiere la mesa de postres.

Le llueven regalos a Dani

Gracias a la viralización de la publicación que tiene más de 160 mil reacciones y 138 mil compartidos en Facebook, empresas guanajuatenses y nacionales decidieron solidarizarse con la joven.

Ahora Dani tiene viajes, hospedajes, cenas, tatuajes, postres, servicio de eventos, sesiones fotográficas y más servicios y regalos gratuitos. Esto fue todo lo que ganó al perder su invitación.

Tampoco faltaron los memes

La joven publicó en su cuenta de Twitter el hilo de la conversación:

Aquí va el hilo se la chava que me invito a si boda pero me des invito por que no tengo "novio" y quería la mesa de dulces y su regalo de bodas ?? pic.twitter.com/RqRSOK0feB — Danii Castro® (@daniicastrooooo) May 5, 2021

PR