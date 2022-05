Deserción escolar en Joyas y Medina: Familias ganan $4000 y pocos tienen compu

León-. A dos años de la llegada de la pandemia, los efectos del covid-19 aun se resienten. Uno de ellos es la deserción escolar, pues en Guanajuato más de 70 mil alumnos ya no regresaron a clases, de acuerdo con el Secretario de Educación Jorge Hernández Meza.

Dos colonias de León: Lomas de Medina y Las Joyas, retratan la realidad de los alumnos, que enfrentaron la pandemia con pobreza, sin acceso a la tecnología ni internet, motivo que llevó a muchos a no volver a las escuelas.

El Observatorio Ciudadano de León (OCL) informó en su "Análisis de los efectos de la covid- 19 en la deserción escolar" el pasado 4 de mayo, que hay tres problemáticas en estos dos polígonos: salud emocional, ingresos y movilidad virtual.

Las colonias Las Joyas y Medina están en la periferia de la ciudad. Según el análisis del OCL, los ingresos son precarios, pues la mayoría de las familias ganan $4, 322. 71 mensuales.

Entre las causas del abandono escolar están la falta de internet, de dispositivo o del recurso económico.

Por ejemplo, en la colonia Medina, el 81.8% de los vecinos no tienen disponible una computadora y el 53.7% no tiene internet. Mientras que en Las Joyas el 53.7% de los vecinos tienen acceso a internet y al 92.5% no tienen una computadora de escritorio. La reducción de ingresos tras la pandemia, incluso la pérdida de empleos, aceleraron las carencias de las familias.

"La carencia de un ingreso económico no permite cubrir necesidades mínimas (como la alimentación o tener enfermedades), así como exponiendo a ambientes que generan violencia y bajos escenarios complejos para adquirir nuevos conocimientos y capacidades", detalla el OCL.

En los "mapas comunitarios de riesgo" del Observatorio Ciudadano se visibilizan las problemáticas que enfrentan ambas colonias, la mayoría relacionados con la pobreza en la que viven:

-Robo a casa habitación

-Robo a transeúnte

-Homicidios

-Balaceras

-Robo a escuelas

-Venta de drogas

-Consumo de drogas

-Asaltos

-Acoso a mujeres

El estudio se realizó con base a 20 intervenciones grupales con la comunidad de ambas zonas: 8 con niñas y niños, 7 con adolescentes, 4 con adultos y 1 con jóvenes.

Como propuesta, el Observatorio Ciudadano sugiere extender el horario y el calendario escolar, enfocándose en las 100 escuelas con mayor rezago.

"Atender a las 100 escuelas con mayor rezago en la ciudad, articulando a actores clave de la sociedad civil, universidades, autoridades, comunidad educativa, extendiendo el horario y calendario escolar, con la idea de fortalecer no solo los elementos esenciales como el pensamiento lógico matemático y la lecto-escritura, sino reforzar también la salud mental a partir del arte, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología".

LAS CIFRAS EN GUANAJUATO

Durante la pandemia, en Guanajuato se detectó una deserción escolar de más de 70 mil alumnos, de acuerdo con el análisis del Cuarto Informe de Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, donde el Secretario de Educación Jorge Hernández dio este dato. Del número total, 13 mil 617 estudiantes regresaron a las escuelas.

Los municipios con más rezago educativo fueron León, Irapuato, Celaya, Guanajuato y Purísima del Rincón. El secretario de Educación detalló que en un año y medio se podría regularizar el alumnado tras los efectos de la pandemia.