Desalentador, es el panorama de la producción de flores en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Cuevas, comunidad ubicada al sur de Guanajuato capital, cuyo sitio se caracteriza por la gran producción de flores. Sin embargo, esta vez todo ha cambiado.

Entre marzo y abril, existe un día en Guanajuato capital que se vuelve más colorido de lo ordinario. Y si lo ordinario nos sorprende, esta festividad nos conduce hacia una polifacética experiencia que deja perplejos nuestros sentidos.

El día en que la alegría y el asombro se incrementan en esta ciudad, sus fachadas deslumbran más que nunca, su gente celebra a la primavera y rinde tributo a la Virgen de Dolores con esta gran conmemoración. Las protagonistas de la fiesta son las flores, las cuales son traídas de Cuevas.

A 20 minutos del centro histórico, Cuevas es una zona rural al sureste de Guanajuato capital que se distingue por sus asombrosos colores, aromas y cálidos habitantes. Aquí, desde hace más de 80 años, se siembran flores para decorar los días festivos en la ciudad y sus alrededores.

Por otro lado, en vísperas al 2 de noviembre, los floricultores colocan tablas, carretillas o cualquier otra cosa que les pueda servir para mostrar sus flores a la orilla de la carretera. Es así que decenas de personas pueden adquirir, directamente de la mano productora, el cempasúchil y la "flor de terciopelo", que tendrían como destino decorar y enaltecer los altares en hogares, escuelas, oficinas y ofrendas.

Pero hoy las abejas ya no zumban, los aromas no son los mismos; ya no hay miles de pétalos ni botones por abrir... Todo es tierra, ramas secas, algo de esperanza y tristeza.

El primer impacto económico y anímico para esta comunidad ocurrió en marzo de este año, justamente por las fechas en las que se decretó pandemia. Y es que durante enero y febrero, ya es costumbre que los campesinos preparen sus tierras para que las flores estén listas para el Viernes de Dolores, que se celebra a lo grande en la ciudad de Guanajuato.

No obstante, y en un contexto de emergencia sanitaria a nivel global, las autoridades gubernamentales decidieron no llevar a cabo este evento, lo que causó grandes pérdidas para los floricultores. Y aunque se dispuso de las plazas públicas para que se vendieran las flores acatando todas las medidas sanitarias, el daño fue irreparable.

Antes de la pandemia, la comercialización ya iba en picada, las nuevas generaciones ya no tienen interés en seguir con esta tradición. Y, aunque año con año ha disminuido la siembra de flores, aún existen familias que dedican sus esfuerzos para continuar con esta actividad. Sin embargo, este 2020, todo dio un giro más drástico...

En años pasados, miles de flores de cempasúchil se apreciaban en los terrenos colindantes a la carretera que atraviesa esta comunidad; este 2020, de las decenas y decenas de surcos que había, hoy solo están cultivados cuatro.

Y no solamente es el efecto pandemia lo que está perjudicando la actividad agrícola de este pequeña zona rural, también se suma la sequía y la crisis generacional. Este último punto significa que los hijos y los nietos, al ver que no hay dinero, ya no desean seguir con estas labores campesinas, por lo que buscan otras opciones de trabajo en la industria automotriz.

En el caso de la sequía, el impacto climático ha afectado los procesos de floración. Al no llover, no existe modo con el que las matas puedan sobrevivir. En este caso, las y los habitantes buscan otras formas de riego.

Aún y ante estas adversidades, hay una familia que se mantiene firme en la siembra, cuidado y cosecha de esta flor. Y son cuatro los surcos de cempasúchil color naranja y amarillo los que destacan entre los terrenos que lucen desolados que pronto serán exhibidos para esperar ser vendidos...

SP