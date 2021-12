Desabasto de metal frena recuperación económica de empresarias de León

León.- Cecilia Ovalle, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en León, declaró que el 91% de las empresarias de León lograron mantener o aumentar las ventas del año pasado, y sólo el 9% registró una reducción este año.

Dijo que este año fue difícil para las empresarias debido a que no existen insumos en el mercado nacional ante el desabasto de metal y microcomponentes.

"Estamos batallando debido a que no hay metal, no hay insumos, no llegan, tenemos pedidos, pero no tenemos el insumo, se está tardando, no sabemos el por qué, si dejaron de maquilarlo, si volvió la pandemia, si son los permisos de importación".

Añadió que esta situación de desabasto ocasionó que se encarezca el poco producto que existe en el mercado nacional e internacional.

"Por ejemplo, para las empresas de seguridad y de informática, existe escases de discos duros para grabar la videovigilancia, esto es porque no hay metal o por que se frena el producto en las aduanas, generamos ventas, pero no hay materia prima", comentó la empresaria y dirigente de Amexme.

Declaró que en el sector calzado también está afectando la carencia del metal, pues los herrajes de los zapatos están escasos.

"Hay mucha escasez de productos para maquilar calzado, el acero es un producto que nos afecta por los ojillos, el herraje, son básicos para el calzado y no tenemos acero en León"

Señaló que la escasez de contenedores para exportar mercancías de Asia al Continente Americano, también han incrementado los costos de producción, pues los pocos contenedores que llegan con materias primas ya tienen un costo mayor con el incremento del costo del traslado el cual es más del triple.



En cuanto a empleo se refiere, señaló que de los más de 170 empleos perdidos por la pandemia entre las empresarias el año pasado, ya se recuperaron más de 100 plazas este 2021.

Comentó como parte de los resultados del Primer Censo realizado por Amexme León al interior de las empresas de las socias, donde destacó que son cerca de 6 mil los empleos directos e indirectos los que generan las mujeres empresarias, de los cuales 2 mil 143 son directos y 3 mil 802 son indirectos.

Concluyó que durante la pandemia que se registró en el 2020, el 43% de las socias recurrió a solicitar un crédito ante el Gobierno del Estado y el 28% tuvo que recurrir a recortar personal, con un promedio de 5 colaboradores por empresa.

Actualmente Amexme cuenta con 122 socias empresarias en León, de las cuales el 57% se dedican al sector servicios, 23% al comercio y el 20% a la industria.

JP