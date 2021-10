Denunciarán fraccionamiento en la sierra de Santa Rosa; talaron más de 6 hectáreas

El fraccionamiento La Cucursola fue clausurado hace unos días por Profepa, pues no respetó las leyes ambientales para su construcción

Los diputados del Partido Verde hablaron en favor de los habitantes de Santa Rosa de Lima, y se manifestaron en contra de la construcción del fraccionamiento residencial La Cucursola. Hoy anunciaron la denuncia que interpondrán ante la Procuraduría de Derechos Humanos por no respetar las leyes ambientales.

“Esperamos tener las pruebas para presentar una denuncia ante Derechos Humanos. Vamos a defender a los pobladores para tener el derecho de un ambiente sano, y que sea consecuencia para lograr que la gente garantice en esta zona como ellos la prefieran”, dijo el diputado local Israel Cabrera.

Así se ve el fraccionamiento La Cucursola desde las alturas

Los militantes del Verde interpondrán la queja en contra de este proyecto, que encabeza el diputado panista Fernando Ascencio. Aunque el fraccionamiento residencial fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el diputado federal tendrá que defenderse y presentar las autorizaciones documentadas con las que arrancó esta construcción.

“Si el proyecto se desarrolla en suelo forestal requerirá dos trámites: el estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y el manifiesto de impacto ambiental para cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, señaló Israel Cabrera.

Israel Cabrera, Sergio Contreras, Vanessa Sánchez Cordero y Juan Carlos Oliveros

Fernando Ascencio tendrá que comprobar que no hay daños ecológicos en la zona. El diputado Israel Cabrera mostró un documento en el que se otorgó el permiso, pero también se lee que la única autorización era derribar dos encinos y cambiar el uso de suelo de 800 metros de la Sierra de Santa Rosa, sin embargo, se talaron más de 6 hectáreas de una de las zonas boscosas.

La gente de la comunidad se manifestó en contra de la construcción

Cuando se le mostraron las condiciones al diputado Fernando Ascencio él hizo una consulta para preguntar si no se requería una autorización de impacto ambiental para hacer la construcción al verificar esa ley, pero en el documento se advierte que si el proyecto no tiene las características necesarias no se requerirá. O sea que se advirtió la clausura en caso de detectar daños ambientales, pero en este caso se ignoraron las leyes federales, pues en el documento se lee:

“En caso de que no se ajuste lo aquí referido, el trámite que deberá de ingresar ante esta autoridad es la manifestación de impacto ambiental”.

La Cucursola fue construida por la inmobiliaria Lomas de Irapuato, de la que es dueño Fernando Ascencio

Los diputados ecologistas aseguraron que en el permiso se señalan las coordenadas que especifican el espacio que se podía utilizar, para no afectar la zona.

“Se les pide la constancia de verificación para el aprovechamiento de recursos forestales. En el documento se aprecian las coordenadas georeferenciadas, porque no es como dar un permiso en el patio de tu casa”, expresó Israel Cabrera.

La Cucursola

Se trata de un fraccionamiento residencial en la sierra de Santa Rosa de Lima. La construcción estuvo a cargo del diputado federal panista Fernando Ascencio, dueño de la inmobiliaria Lomas de Irapuato. El permiso que se dio contemplaba derribar dos encinos, equivalente a 800 metros de la Sierra de Santa Rosa, pero con esta construcción se talaron casi 6.8 hectáreas de una de las zonas boscosas, para abarcar 49 lotes.

La Cucursola fue clausurada por Profepa. Y los habitantes de la sierra de Santa Rosa se manifestaron por los daños ambientales que causó este proyecto. La gente le reclamó a Fernando Ascencio que porque no se acercó en el momento indicado, antes de empezar a construir.

El fraccionamiento ya estaba en funcionamiento cuando fue clausurado