Denuncian desabasto de vacunas contra el tétanos; en privados cuesta hasta $1000

León-. La odisea de buscar la vacuna contra el tétanos en medio de la gravedad de una mordedura de perro, fue lo que vivieron Danna y Saúl tras ser atacados por un pitbull en la colonia Cerrito de Jerez, este miércoles. Los médicos les recetaron aplicarse esta vacuna, la buscaron durante todo el día en clínicas públicas y en ningún centro de salud la encontraron.

En Guanajuato el desabasto de la vacuna contra el tétanos tiene antecedentes desde el 2019. En ese entonces había 174 mil 400 dosis de Tétanos y Difteria, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Salud publicado en Milenio .

Este 5 de enero, los jóvenes de 25 y 26 años, se trasladaron de hospital en hospital en busca de la vacuna, pero les dijeron que no había.

"Nos dijeron que fuéramos a medicina preventiva, inmediatamente fuimos y nos dijeron que no tenían (vacuna contra el tétanos). Así sin dar más explicaciones dijeron que estaban agotadas desde el 2020, y que no sabían cuando tendrían otra vez un stock (...) Nos comentaron que podíamos ver en los Centros de Salud y pues no hay, también que en el Centro de Salud de la Miguel Alemán porque ahí probablemente contarían con stock, fuimos hoy en la mañana y no hay".

Las heridas en la mano de Danna continúan, y en el pie de Saúl también. Un médico particular les recetó esta vacuna para disminuir el riesgo de una infección bacteriana. Ante la emergencia acudieron a hospitales privados, pero en estos "la vacuna ronda entre los 800 y mil pesos", cuenta Danna.

La víctimas mostraron fotos de la mordedura del perro y ante el miedo de contraer una infección buscan la dosis desesperadamente, pero quieren evitar el pago por el alto costo.

"Dijeron que podemos vacunarnos de uno a tres días después del ataque y tenemos que estar en observación de nuestras heridas".

La Silla Rota contactó al área de comunicación social de la Secretaría de Salud para preguntar sobre el abasto de estas dosis, sin obtener respuesta.

En agosto del 2020 Milenio también documentó el desabasto de la vacuna contra el tétanos con el testimonio de una mujer que que después de acudir a tres centros de salud y no encontrar la dosis tuvo que pagar 750 por el biológico. En el 2019 se tenía el registro de 174 mil 400 dosis en Guanajuato, se desconoce cuantas haya en este momento. Estas vacunas tendrían que ser enviadas al estado por el Gobierno Federal.

LA MORDEDURA DEL PITBULL

Fue este miércoles cuando Danna y Saúl fueron atacados por un perro pitbull en la colonia Valle de Jérez. El animal se les dejó ir a ambos y a su perrito Morrison, a quien le mordió la pierna y la cola. La pareja nunca había sido mordida por un can y no sabían como actuar, pues además de vacunarse contra el tétanos tenían que confirmar si el perro estaba vacunado contra la rabia.

"Cuando te muerde un perro, nos dijeron que lo primero que teníamos que hacer era buscar al dueño y decirle que si el dueño tiene el esquema completo y está vacunado contra la rabia. Si el perro no la tenía, tenemos que estar bajo vigilancia por 10 días. Si el perro llegara a fallecer SEMEFO tendría que realizarle una autopsia para ver si tiene un "principio epidemiológico" y todos los que tuvieron contacto con el perro en los últimos días tendrían que vacunarse contra la rabia también".

La herida en la mano de Danna fue profunda, le dijeron que fue en el tejido pero estuvo a punto de llegar al tendón, si hubiera pasado esto hubiera corrido el riesgo de perder la movilidad.

QUÉ ES LA VACUNA CONTRA EL TÉTANOS

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal la vacuna Td protege de contraer tétanos y difteria, enfermedades potencialmente graves.

¿A quién se aplica? "A todas las personas expuestas, embarazadas, trabajadores de la salud, trabajadores de áreas rurales, deportistas, adolescentes de 10 a 19 años de edad y adultos que requieran la vacunación, existe la vacuna Td (tétanos/difteria), el esquema dependerá de las dosis con las que ya cuente la persona, si no tiene se le aplicarán de una a tres dosis".

Quienes no deben aplicarse esta vacuna son quienes tengan alergia a algún componente de la vacuna (anatoxina), alguna enfermedad moderada o grave con o sin fiebre, además de los menores de 7 años y las personas con un historial de eventos graves relacionados con la aplicación de una dosis previa.

Entre las reacciones más comunes a la vacuna están el dolor y la inflamación en el sitio de la aplicación, endurecimiento donde se aplicó la vacuna, malestar y fiebre baja, falta de apetito, irritabilidad o ronchas.