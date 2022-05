Denuncian asalto en la autopista León-Aguascalientes

"En ese momento le dije a mi amiga que le marcara a mi papá para avisarle y que viera mi ubicación (porque él la tenía en vivo desde que salí) quise ver el número de placa de la camioneta pero me di cuenta que no tenían, era una CR-V negra con vidrios polarizados. Le pregunté a mi papá qué hacer y me dijo que acelerara, entonces le aceleré a todo y empecé a escabullirme entre tráileres y carros, en un punto me volvieron a emparejar y nos apuntaron pero gracias a unos tráileres me pude meter y ellos no", comentó.