Denuncian abuso policial contra una joven en las cercanías de Duarte

León.- A través de las redes sociales se hizo público el abuso policial de que fue objeto una joven conductora por parte de elementos de seguridad el pasado martes, alrededor de las 6 de la tarde, en un lugar cercano a la comunidad de Duarte.

Una usuaria de Instagram, amiga de la víctima, compartió el relato en el que señaló que dos patrullas interceptaron la joven, a quien al parecer amenazaron y obligaron a conducir a un camino en despoblado para atentar en contra de su dignidad.

" (...) La hicieron bajarse del coche para posteriormente obligarla a abrir la puerta del copiloto (para no dejar huellas), uno de los policías se subió con pistola en mano y la obligó a conducir al cerro, donde la amenazaron y la obligaron a hacer cosas deplorables", compartió en redes sociales la amiga de la víctima.

La amiga de la víctima señaló que intentó varias veces comunicarse con ella, hasta que pudo localizarla cerca del Eje Metropolitano, notablemente afectada por los momentos por los que pasó, al tiempo que exigió una pronta respuesta de las autoridades para hacer justicia.

RESPONDE LA ALCALDESA DE LEÓN

Al conocer el abuso policial que se difundió en redes sociales, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que coadyuvará con la investigación para descubrir a qué corporación pertenecen los policías acusados.

Gutiérrez Campos señaló que estuvo en contacto con el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre para poner a disposición de la investigación los videos de cámaras de Seguridad Pública y la ubicación del GPS de las patrullas de la Policía de León, para dar con los responsables de esta agresión y aplicarles la sanción correspondiente.

"Si hubiera algún tipo de falta o exceso de la autoridad, el llamado es a que puedan acudir para poder estar actuando. Yo no voy a permitir que haya impunidad en ninguno de estos hechos, yo estoy para coadyuvar. Si hay algo dentro de la corporación, voy a tomar las medidas pertinentes, no me ha temblado la mano para tomar medidas en caso de que haya alguna falta", señaló, al tiempo que pidió a la ciudadanía denunciar este tipo de delitos.

"Es lamentable y repruebo que sucedan este tipo de situaciones, desde ayer que tuve información a través de las redes, porque lo subió una persona, porque al parecer no es la persona que recibió la agresión. Tuvimos contacto con ella, de hecho, Mónica Maciel estuvo en contacto con ella, yo personalmente escribí a través de WhatsApp con ella", agregó .

Te puede interesar ¡Van 137 años a prisión! Sentencian a ex policía de Cortazar y a su padre

La Alcaldesa confirmó que este miércoles a las 5:30 de la tarde se reunió con la víctima de las agresiones de los elementos de seguridad, a quien le reiteró su apoyo para dar con los responsables, y aunque reconoció que de momento no se tenía información sobre quiénes fueron los agresores, reafirmó que no le temblará la mano para seguir depurando la corporación y dar de baja a los elementos que no cumplan con su trabajo.

JP