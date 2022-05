Denuncia Sheffield comunismo en Segob y luego se arrepiente

León.- El Procurador del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla expresó que la decisión de la Secretaria de Gobernación y de la Función Pública "huele a yunque y comunismo".

Lo anterior señaló en su cuenta de tuiter del pasado miércoles cuando los titulares de la Segob Adán Augusto López y de Función Pública Roberto Salcedo Aquino, acordaron realizar nuevos nombramientos al interior de la Profeco el pasado 4 de mayo.

Sin embargo el tuit donde Sheffield denuncia el comunismo después fue modificado y le quitó esa palabra, lo mismo que la referencia a los yunquistas.

Sorpresivamente, el pasado miércoles la Segob y la SFP informaron en un comunicado de prensa que varios servidores públicos de la Profeco serían dados de baja de la procuraduría debido a que recibieron denuncias ciudadanas.

El comunicado indicó que hubo denuncias de ciudadanos presentadas ante la Fiscalía General de la República, debido a irregularidades en varias áreas de la Profeco, por lo que el gobierno federal realizó tres nombramientos de manera directa al interior de la dependencia que defiende a los consumidores.

"Derivado de denuncias presentadas, ante SFP y de Segob, así como ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, respecto a presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de las distintas áreas de la Profeco, el secretario de Gobernación Adán Augusto López acordó con el titular de SFP Roberto Salcedo, la remoción de algunos funcionarios públicos de la Procuraduría del Consumidor y designó a partir de esta fecha a Miguel Ángel Chico Herrera, como Subsecretario Jurídico a Miguel Ángel Chico Herrera, como director general de Verificación y defensa de la Confianza de los Combustibles a Carlos Guillermo Priego de Wit y como director general de Oficinas del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González, quienes inmediatamente tomarán posesión de sus encargos", citó el comunicado de Gobernación.

Lo que nunca se confirmó fue la baja del expanista de Irapuato y reconvertido a la Cuarta Transformación Francisco Javier Chico Goerne Cobián, quien era el Subprocurador jurídico, lo mismo que el abogado Diego Sandoval, Director General de las 38 oficinas de la Profeco en todo el país.

Según el comunicado de la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública, los 38 encargados de las oficinas de la Profeco en el país también serán investigados.

"Igualmente se informa que con esta fecha quedan sujetas a revisión los titulares de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país", señaló el comunicado.

Después de que se diera a conocer dicha publicación, el procurador Ricardo Sheffield Padilla también negó en su cuenta de tuiter que existan irregularidades en la Profeco.

"Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento".

"Espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, Presidente de CCE, porque eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido este gobierno. Huele a yunque y comunismo", escribió en su tuiter el titular de la Profeco. Minutos más tarde borró de su tuit la frase "Huele a yunque y comunismo".

Ricardo Sheffield firmó los cargos este viernes a Carlos Guillermo Priego de Wit como director de la Defensa de la Confianza de los Combustibles y como director general de Oficinas del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González, quienes inmediatamente tomarán posesión de sus encargos. Sin embargo no se informó acerca de Miguel Ángel Chico Herrera como sub secretario jurídico.

KD