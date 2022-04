Demandará el PAN a regidor de Morena en León por violencia política

León.- El presidente del Partido Acción Nacional en el estado Eduardo López Mares, declaró que el PAN interpondrá una denuncia penal en contra del regidor de Morena en León, Tony Cabrera por corrupción de menores utilizados para tapizar de carteles las fachadas de las oficinas de enlace de los diputados locales panistas en León y en el Comité Directivo Municipal.

Asimismo, lamentó que la Fiscalía de la República no haya tomado en cuenta las 33 denuncias por el acarreo que interpuso el PAN de Guanajuato durante la Revocación de Mandato del pasado 10 de abril en contra de los militantes de Morena en la entidad.

"Además de presentar una denuncia por violencia política en contra del regidor de Morena en León, también será por hacer uso de su horario laboral y por utilizar menores de edad, esto en concordancia con el artículo 201 del Código Penal federal que nos habla de corrupción de menores, es decir, están utilizando a menores de edad con la intención de cometer delitos, es lo que hoy se estará instruyendo a nuestro equipo jurídico", explicó López Mares.

"Ellos están utilizando a menores de edad en este tipo de eventos, esto puede desencadenar en otras ocas, no queremos eso, el regidor Óscar Antonio Cabrera de Morena estuvo tomando las instalaciones panistas, las casas de enlaces de nuestro diputados federales, todo sería bueno si fuera una manifestación donde no se generara la violencia política, pero insisto, sí hubo esa violencia política, los gritos, los ataques, la división, el utilizar a menores, según el código penal es corrupción de menores".

Sobre las acusaciones de la senadora Martha Lucía Micher Camarena, quien acusó a los panistas de tapizarle de cartulinas su casa de enlace en la ciudad de León, el dirigente del PAN dijo que el blanquiazul no actúa con violencia y se deslindó de la tapizada.

"Nosotros nos deslindamos por completo, habría que ver si la propia senadora no hizo un montaje, nosotros nos deslindamos como partido político, porque violencia no se soluciona con violencia, en Acción Nacional no vamos a caer en eso, lo que si vamos a hacer es impulsar a nuestros diputados a que sigan trabajando".

López Mares lamentó que los organismos federales no están tomando en cuenta las denuncias que se están presentando por los delitos de los morenistas.

Recordó que de las 33 denuncias que se realizaron vía internet a la Fiscalía General de la República en su área de Delitos Electorales (Fepade), la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero les contestó que debieron llamar al 911 al momento del supuesto delito electoral que acusan los panistas.

"Hicimos las denuncias en el portal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), nos dijeron por teléfono que marcáramos al 911 y nos lo volvieron a contestar en las 33 denuncias por escrito, este es el nivel de nuestras instituciones que dependen de la FGR, en otro momento eran serias, si daban resultados y había un seguimiento real, vamos a seguir insistiendo y presentaremos quejas de estos servidores públicos".

JP